كوردستان تُصدر 3 محاصيل إلى السعودية ودول أوربية ووزيرة الزراعة تشكر مزارعاً نموذجياً

أعربت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بيگرد طالباني عن سعادتها بتصدير محاصيل زراعية من إقليم كوردستان الى الأسواق الاوربية والعربية للعام الثاني على التوالي ، مقدمة في الاطار شكرها لمزارع كوردي نموذجي من منطقة حلبجة يدعى فريدون نامدار كان السباق في ذلك.

الوزيرة بيگرد طالباني ، كتبت في منشور على صفحتها في فيس بوك ، ان المزارع النموذجي المذكور يستعد خلال الأيام المقبلة لتصدير الرمان ، الباذنجان ، والطماطم إلى المملكة العربية السعودية ودول أوربية.

وأعربت الوزيرة ، عن سعادتها بأن المنتجات المحلية لإقليم كوردستان تصل إلى أسواق أوروبا والدول العربية منذ عامين وهناك اقبال جيد عليها.

وكانت الكابینه‌ التاسعه‌ لحكومة إقليم كوردستان قد أعدت خطة ضمن برنامجها الحكومي لتصدير مختلف المنتجات والسلع المحلية إلى دول المنطقة والعالم بهدف تعدد مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وابدت وزيرة الزراعة والموارد المائية في منشورها دعم وزارتها لكل المزارعين النموذجيين في إقليم كوردستان ، للتعريف بمحاصيل الإقليم وتصديرها وتسويقها عبر الآليات المناسبة والمتقدمة الى مختلف دول العالم.

وكانت دفعة من محصول رمان محافظة حلبجة قد تم تصديره العام الماضي إلى بريطانيا ووصل الى العديد من نواب البرلمان البريطاني، حيث قال مسؤول ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بريطاني كاروان جمال طاهر، بالصدد : « للمرة الأولى، تم تصدير شحنة من رمان حلبجة إلى بريطانيا، وقمت بشراء 10 صناديق منها وأهديتها لعدد من النواب في البرلمان البريطاني كدعم وتعريف بمنتجات إقليم كوردستان».

جاك لوبريستي، أحد النواب البريطانيين الذين تم إهداء رمان حلبجة لهم، كتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ‹فيس بوك› قائلاً: « شكراً جزيلاً لصديقي مسؤول ممثلية حكومة إقليم كوردستان في المملكة المتحدة، لإرساله هذ الرمان الرائع من حلبجة».

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