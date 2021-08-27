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مبدية تضامنها مع عائلات الضحايا .. رئاسة إقليم كوردستان تدين التفجير الإرهابي في مطار كابل

ادانت رئاسة إقليم كوردستان ، اليوم الجمعة ، التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب مطار كابل وخلف العشرات من الضحايا ، معظمهم مدنيون ، وعدد من الجنود الأمريكيين .

وقالت الرئاسة على حسابها في تغريدة على تويتر ، : ” ندين الهجمات الإرهابية التي وقعت يوم الخميس في كابول وأسفرت عن مقتل العشرات من المواطنين الأفغان والجنود الأمريكيين”.

وأضافت “قلوبنا وصلواتنا مع عائلات الضحايا وأحبائهم”.

وكانت حصيلة ضحايا الهجوم المزدوج الذي استهدف محيط “مطار حامد كرزاي” في العاصمة الأفغانية كابل ، امس الخميس ، وتبناه تنظيم داعش الارهابي ارتفعت إلى 90 قتيلاً.

ونقلت التقارير الصحفية عن مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية ، إن عدد القتلى جراء الهجوم “ارتفع إلى 90 قتيلا، بينهم رجال ونساء وأطفال”.

وأضاف المسؤول، أن “ما لا يقل عن 150 آخرين أصيبوا في الانفجارات”.

 

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