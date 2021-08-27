مساعٍ لإعادة من رُفضت طلبات لجوئهم إلى أوروبا

بغداد: اسراء السامرائي

تُجري وزارة الهجرة والمهجرين مشاورات مع دول الاتحاد الاوروبي لإعادة العراقيين ممن رُفضت طلبات لجوئهم. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير لـ”الصباح”: إنَّ “الوزارة تعمل حاليا على حل قضايا العراقيين ممن رُفضت طلبات لجوئهم إلى دول الاتحاد الاوروبي لاسيما المانيا، وبيلاروسيا وليتوانيا، بهدف اعادتهم طوعا بالتنسيق مع حكومات تلك الدول”.

واشار إلى أنَّ “الوزارة تعمل على زيادة الدعم الدولي للبلاد بشأن حل مشكلة عودة اللاجئين المرفوضة طلباتهم، اضافة إلى العمل على اعداد برامج تدريب مختلفة للعائدين طوعاً منهم إلى البلاد”.

واعرب جهاكير عن امله بأن “تكون هناك مشاريع استثمارية المانية في البلاد لتوفير فرص عمل للأسر النازحة العائدة طوعا إلى مناطقها المحررة، واقامة برامج تدريبية مهنية تؤهلها لبدء حياتها من جديد من خلال توفير مصدر عيش كريم لها”.

وتابع المتحدث الرسمي للهجرة أنَّ “التنسيق مدرج ضمن جهود انهاء ملف النزوح ‏بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية باعتماد حل المشكلات السياسية والاجتماعية والأمنية التي تواجه عودة الاسر النازحة إلى مناطقها المحررة وإعادة دمجها في المجتمع”.

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