هوشيار عبدالله يعلق على لقاء المالكي والبارزاني : الأخير وعده بالولاية الثالثة

أكد النائب هوشيار عبدالله ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني وعد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بشيئين خلال اللقاء الذي جمعهما بأربيل .

وقال في تغريدة نشرها اليوم، أنه :” حسب المصادر المطلعة، خلال زيارته لأربيل، البارزاني وعد المالكي مبدئيا بشيئين: الاول: ان يؤيده في إجراء الانتخابات في موعدها، الثاني: ليس لديه اي فيتو او اعتراض على الولاية الثالثة للمالكي “.

وأضاف عبدالله :” بالمناسبة، بالأمس القريب كانت بينهما حرب اعلامية مصطنعة استمرت لسنوات تسببت بإثارة الفتن “.

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