أدفوكات يختار (25) لاعباً لمباراتي كوريا الجنوبيَّة وإيران الخميس

اختار مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الهولندي (ديك ادفوكات) 25 لاعباً لقائمة مباراتي كوريا الجنوبيَّة وإيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر

2022.

وضمَّت قائمة الوطني لمباراتي التصفيات التي ستُلعب بداية الشهر المقبل، كلاً من: فهد طالب وأحمد باسل ومحمد صالح لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس بطرس لخط الدفاع، وأمجد عطوان وصفاء هادي وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم وهمام طارق ومحمد قاسم وجستن ميرام وأمير العماري وإبراهيم بايش لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين لخط الهجوم. ومن المؤمل أن يغادر وفد منتخبنا الوطني يوم السبت المقبل عبر طائرة خاصة إلى سيئول لملاقاة كوريا الجنوبية في الثاني من شهر أيلول المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى، بينما سيواجه نظيره الإيراني في الدوحة في السابع من الشهر نفسه.

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