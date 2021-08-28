السامرائي يرحب بقرار عودة الصدر: خطوة مهمة لدعم الديمقراطية

رحب رئيس حزب المسار المدني مثنى السامرائي، السبت، بقرار عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، موكداً ان القرار خطوة مهمة لدعم الديمقراطية.

وقال السامرائي في تغريدة له على تويتر، “نرحب بقرار السيد مقتدى الصدر بالعودة الى الانتخابات، والذي سيشكل خطوة ايجابية مهمة وشجاعة لدعم مسار العملية الانتخابية والديموقراطية”.

واضاف ان القرار “فرصة لمشارك وطنية أوسع بهذا الاستحقاق الدستوري وفق مبدأ التنافس الحر والذي سيسهم في تحقيق الاصلاح والتغيير المنشود”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عدوله عن قرار مقاطعة الانتخابات القادمة.

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