العراق.. وصول جميع الوفود المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

ويشترك في

للتعاون والشراكة كل من الرئيس الفرنسي، والعاهل الأردني، و

، والرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ورئيس وزراء دولة الإمارات، ووزير الخارجية الإيراني، ووزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية التركي.