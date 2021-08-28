القادة والوفود المشاركة في قمة بغداد تتوافد تباعاً إلى العاصمة العراقية

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مطار بغداد الدولي، وكان في استقباله رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، كما وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أيضا إلى مطار بغداد الدولي للمشاركة في قمة بغداد لقادة دول الجوار.

الى ذلك قام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بعد وصوله الى بغداد بزيارة موقع استشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق الراحل ابو مهدي المهندس على طريق مطار بغداد الدولي. وتأتي زيارة عبد اللهيان الى الموقع على هامش تمثيله لايران في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

هذا ووصل نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم. وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الأحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف إلى العاصمة العراقية.

والليلة الماضية وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في القمة، وقال الرئيس الفرنسي بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن “مؤتمر بغداد وجمْع أطراف المنطقة نجاحٌ حقيقي للعراق”.