الملك يلتقي رئيس الوزراء الكويتي في بغداد

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في العاصمة العراقية، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في شتى الميادين.

كما جرى بحث القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أشاد جلالته بمواقف دولة الكويت الحكيمة.

ونقل رئيس مجلس الوزراء الكويتي تحيات سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لجلالة الملك، فيما حمّله جلالته تحياته لسموه.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، ومدير المخابرات العامة، والسفير الأردني في بغداد.

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