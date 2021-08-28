بعد نجاح مؤتمر بغداد الحكيم: العراق أوصل رسالة مهمة للعالم

أشاد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، بانعقاد مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة.

وقال الحكيم في تغريدة له، “بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون على مختلف الصعد، انطلاقا من الاهتمام الإعلامي العالمي، مرورا بحسن التنظيم الفني واللوجستي، وصولا إلى الرسالة التي أوصلها للعالم عن قدرة العراق على احتضان مختلف الفعاليات الدولية وإمكانيته بأن يكون نقطة التقاء الفرقاء والأشقاء والأصدقاء، وأن تطرح على طاولته الحوارية جميع الملفات الشائكة لحلحلتها، فشكرا لفخامة رئيس الجمهورية برهم صالح و دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة الخارجية العراقية وضيوف العراق من الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء وجميع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المؤتمر وشعبنا العراقي على حسن ضيافته وترحابه بضيوفه”.

وأضاف، “والشكر موصول لكل الجهود الإعلامية التي أثمرت عن نجاح هذا الحدث التاريخي الهام”.