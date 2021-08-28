تجريبيتان للأولمبي أمام ليبيا وأناضول التركي

بغداد: احسان المرسومي

يخوض منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة، مباراتين تجريبيتين يوم غد الجمعة، الأولى تقام في الساعة 11 صباحا امام منتخب ليبيا، بينما تجرى الثانية في الخامسة مساء امام فريق نيغدة اناضول التركي، وتعد هاتان المباراتان اولى تجارب المنتخب الاولمبي في معسكره المقام حاليا في مدينة ازميت التركية للمدة من 18 اب الحالي وحتى نهايته، تأهبا للمشاركة في بطولة غرب اسيا التي تحتضنها السعودية، ومن ثم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات اسيا التي تضيفها البحرين، ويخوض منتخبنا مباراتيه يوم غد الجمعة بتشكيلتين مختلفتين، اذ سيعمد الملاك التدريبي إلى توزيع لاعبي المنتخب الثلاثين بين مجموعتين، كل منهما ستلعب احدى مباراتي يوم غد .

وقال المشرف العام للمنتخب الاولمبي مهدي كريم في تصريحات صحفية: إنَّ المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب سيتعرف خلال مباراتي يوم غد على اداء ومردود اللاعبين في المباريات الودية، مشيرا الى ان الملاك التدريبي سوف يعيد بعض اللاعبين الى العراق بعد انتهاء معسكر تركيا، لأنَّ هناك لاعبين محترفين سيلتحقون في دبي بالمباراتين الوديتين امام الامارات ضمن ايام (الفيفا داي) مطلع الشهر المقبل، مبينا ان هذا الاجراء لا يعني ابعادهم عن المنتخب نهائيا بقدر ماهي رغبة المدرب بمشاهدة المحترفين .

واضاف مهدي ان منتخبنا يجري مرانه في معسكر ازميت وسط اجواء مثالية وبوحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية وحسب المنهاج المعد من قبل الملاك التدريبي، لافتا الى ظهور ملامح الاجهاد على بعض اللاعبين وهو امر طبيعي كون الغاية من المعسكر هي تأهيلهم فنيا وبدنيا .

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