رئيس الجمهوريَّة: «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» سيسهم بتخفيف توترات المنطقة

بغداد: هدى العزاوي

يرى رئيس الجمهوريَّة برهم صالح أن “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة” سيسهم بتخفيف حدة التوترات والأزمات بالمنطقة، وأن دور العراق المحوري يجعله عنصرا فاعلا في قيادة الحوارات. جاء ذلك عشية انطلاق المؤتمر الذي دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت في العاصمة بغداد، بمشاركة 9 من دول الجوار والإقليم وفرنسا وبحضور الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي وشخصيات ومنظمات دولية أخرى.

وقال صالح في لقاء موسّع مساء أمس الأول الخميس، مع وفد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية في بغداد بكلمة نقلها مكتبه الاعلامي : إنَّ “العراق بلد محوري في المنطقة، وإن علاقاته المتوازنة مع الجميع وموقعه الجغرافي يجعلانه عنصراً فاعلاً في الحوار وساحة لتلاقي المصالح الإقليمية”، مشيراً إلى أنَّ “الأزمات المستحكمة في المنطقة تعود إلى انهيار منظومتها الأمنية والتعاونية بسبب الحروب والنزاعات وغياب العراق عن دوره الطبيعي”، لافتاً إلى أنَّ “عودة العراق لدوره عبر دولة مقتدرة بسيادة كاملة ستكون مرتكزاً للأمن والاستقرار الإقليمي”، منوّهاً بـ”وجود إدراك إقليمي متنام

لذلك”.

وأضاف أنَّ “العراق عانى طويلاً من أزمات وكوارث الحروب والاستبداد والإرهاب، وساحة تصفيات حسابات الآخرين، وتضررت جرّاءها المنطقة كلها، وحان الوقت لتجاوز المرحلة السابقة والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي عبر التركيز على المشتركات الكثيرة التي تجمع المنطقة، والتحديات المشتركة التي تواجهها معا”.

وأشار إلى أنَّ “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المزمع انطلاقه اليوم السبت، سيسهم في التعاون من أجل تخفيف حدة التوترات والأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسار الحوار البنّاء في سبيل ذلك”، لافتاً إلى أنَّ “الحضور الواسع في الاجتماع يدل على الاهتمام بالعراق والرغبة في ضمان أمن واستقرار البلد”.

وأضاف أنَّ “موقع العراق الجغرافي ومنذ القدم جعله مكاناً لرسم التوازنات في المنطقة، واليوم وفي ضوء التطورات الداخلية والإقليمية والدولية فان هذا الموقع يجعله عنصراً فاعلاً في التلاقي والحوار وساحة لترابط المصالح المشتركة لشعوب المنطقة”. وأكّد أنَّ “الوقت قد حان لاستقرار المنطقة بعد عقود من الصراعات والأزمات التي أدت لانهيار منظومتها الأمنية والتعاونية، وهناك حاجة ملحة اليوم لبناء منظومة جديدة تستند إلى مبادئ أساسية: الأمن المشترك، والترابط الاقتصادي والتجاري بين بلدان المنطقة”، مبينا، “الحل في العراق حل عراقي، والعراقيون مصرون على المضي نحو دولة مقتدرة والانطلاق نحو الإصلاح المنشود، ومواجهة التحديات الداخلية التي تواجه البلد”.

وشدَّدَ على أنَّ “العراق الآمن والمستقر وبسيادة كاملة وبقراره الوطني المستقل هو مرتكز للأمن والاستقرار الإقليمي، وأنَّ الأوان قد حان للمنطقة كي تستقر بعد عقود من الصراعات والأزمات، وهناك حاجة ملحة لمنظومة جديدة أمنية واقتصادية مشتركة”، مشيراً إلى “وجود إدراك متنامٍ لدول المنطقة والعالم بضرورة عودة العراق لدوره

الطبيعي”.

ولفتَ صالح إلى أنَّ “المنطقة والعالم شهدا تحولات كبيرة على الصعد كافة، أفرزت تحديات جسيمة مشتركة، يقف في مقدمتها الإرهاب والتطرف، وتقلبات الوضع الاقتصادي وبطالة الشباب والتغيرات المناخية الحادة العابرة للحدود وضرورة حماية البيئة، وهذا يستدعي التكاتف معاً والبناء والتأسيس على المشتركات التي تجمعنا والانطلاق نحو منظومة عمل تستند إلى المصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة”.

وشدّدَ على “ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب، ومكافحة آفة الفساد المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعنف والإرهاب والتطرف، فالفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وندعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد باعتباره عنصراً أساسياً لمكافحة الإرهاب”.

وفي معرض إجاباته عن عدد من أسئلة الصحفيين، قال صالح: إنَّ “استمرار الأزمة السورية ليس في مصلحة الجميع، ونؤكد أنَّ الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا من دون حلّ الأزمة في سوريا”، مشيراً إلى أنَّ “وجود الجماعات الإرهابية وأزمة مخيم الهول، يمثلان مخاطرَ وتحدياً لكل المنطقة والعالم”. وأشار إلى أنَّ “العراق يدعو لعودة مقعد سوريا إلى الجامعة العربية، وستكون سوريا الغائب الحاضر في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”.

وأضاف بأنَّ “موقف العراق بشأن القضية الفلسطينية هو موقف ثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته ونيل حقوقه الكاملة المشروعة، ولن يكون هناك سلامٌ في الشرق الأوسط من دون تحقيق الحقوق الفلسطينية الكاملة والمشروعة”.

حديث اللجنة العليا

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا المتحدث باسم مؤتمر بغداد نزار الخير الله: إنَّ “الدول المشاركة هي تركيا وإيران والسعودية ومصر والكويت والأردن وقطر والإمارات وفرنسا إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي”.

وأضاف خلال لقاء صحافي أنَّ “الدول المشاركة أرسلت وفوداً كبيرة للمؤتمر وإحدى الدول شاركت بـ 80 شخصية وأخرى شاركت بخمسين في الأقل وغيرها الشيء نفسه، والأمر لا يقتصر فقط على مشاركة الوفود الإعلامية من تلك الدول”.

ورداً على سؤال بشأن مدى إمكانية عقد لقاءات ثنائية بين الدول المشاركة لاسيما من لديها خلافات أوضح الخير الله أنَّ “اللجنة التحضيرية مهمتها توفير الأجواء المناسبة للقاءات الثنائية، وفي كل المؤتمرات الإقليمية هناك فرصة للحوار وهذا يتوقف على رغبة الدول في عقد هكذا لقاءات ونعتقد أنَّ المؤتمر فرصة لعقد تلك اللقاءات والعراق سيهيئ الوسائل المتاحة لعقدها إنْ رغبت تلك الدول”.

وعن هدف العراق المباشر من عقد المؤتمر اكد اننا “نعمل على تعزيز الشراكات والمشاريع مع الدول المشاركة في مؤتمر بغداد، وان طبيعة الأزمات والتحديات في المنطقة تخلق فرصا حقيقية للشراكة وهذا ما نعمل عليه ونعتقد أنَّ هذه الرغبة مشتركة من العراق والدول المشاركة”.

رؤية ستراتيجية

ومن جانب اخر، قال عضو المركز الستراتيجي العراقي الدكتور غازي فيصل في حديث : إنَّ “العراق يلعب دور الوسيط لمواجهة فتيل الأزمات والنزاعات في الشرق الأوسط، ولمناقشة الفرص التي يمكن تحقيقها لبناء السلام والأمن في الشرق الأوسط من خلال الجهود التي يبذلها العراق للتقريب بين وجهات النظر المتناقضة أو الأسباب والعوامل التي أدت لاندلاع الازمات والحروب التي كلفت الشعب السوري 550 مليار دولار والشعب العراقي 400 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي، وتدمير البنية التحتية والاقتصادية في لبنان واليمن وسوريا وليبيا والعراق والأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلدان العربية”.

وأشار إلى أنَّ “الأزمات والحروب في العالم العربي طبقا لتقرير (المنتدى الستراتيجي العربي) وتكلفة الربيع العربي بعد خمس سنوات من عام 2011، تسببت بهجرة 14 مليون لاجئ بتكلفة تقدر بـ 50 مليار دولار سنويا و8 ملايين نازح و1.4 مليون قتيل وجريح وتدمير ما قيمته 900 مليار دولار في البنية التحتية وخسائر في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 640 مليار دولار، إضافة لوجود 30 مليون عاطل عن العمل و57 مليون انسان لا يعرفون القراءة والكتابة، بجانب كلفة الفساد المالي في العالم العربي التي تقدر بترليون و200 مليار دولار منذ عام 2011م”.

وتابع، “أضف لما تقدم وجود 70 مليونا تحت مستوى خط الفقر وبزيادة سنوية تقدر بـ 60 %، وخمس دول عربية مصنفة في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، بسبب الحروب والإرهاب والعنف والتيارات المتطرفة والاجندات الإقليمية للأنظمة الاستبدادية والفاشية”.

ولفت فيصل إلى أنه “من الطبيعي أن يشكل مؤتمر بغداد محطة حيوية جوهرية في سياسة الخارجية العراقية، وهو مؤشر لنجاح هذه السياسة على صعيد الانفتاح مع دول الجوار في الخليج العربي والاردن ومصر مع ايران بجانب تركيا”، مبيناً أنَّ “هناك مصالح مشتركة ومهمة ومتبادلة، ولكن ندرك حجم الازمات والحروب المستمرة في سوريا من 2011 إلى اليوم وايضا في ليبيا واليمن والازمات في السودان، ولبنان الذي يعيش أزمة اقتصادية وامنية واجتماعية خانقة، لذا فإنَّ هذه المبادرة التي جاءت من قبل العراق ودعوته لقيادات دول الجوار من اجل تفكيك هذه الازمات تعد مهمة جدا في الذهاب إلى حوار وبذل جهود دبلوماسية لاسيما بين المملكة العربية السعودية وايران للانتقال من الازمة ومن العلاقات الثلاثية المتعددة الاطراف نحو علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي والامني لمواجهة التحديات التي تعاني منها دول المنطقة وخصوصا ظاهرة الارهاب واللاجئين والمشردين والنازحين وارتفاع معدلات الفقر والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات إلى آخره”.

وأضاف، “لذا فإنَّ هذا المؤتمر الذي نجح العراق في الدعوة إليه عبر التنسيق المشترك، نال اهتمام القيادات في دول الجوار وفرنسا ودول اخرى، فمن خلال هذه القمة نستطيع الانتقال بالازمات والحروب والعنف والاضطرابات باتجاه بناء السلام والامن والاستقرار”.

ملف المياه

وفي ما يتعلق بملف المياه وطرحه من ضمن القضايا المهمة في المؤتمر، أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب في حديث لـ”الصباح”، أنَّ “الوزارة من جانبها أرسلت كتابا لامانة مجلس الوزراء مطالبة من خلاله بادخال ملف المياه من ضمن المباحثات التي ستجرى اليوم السبت في المؤتمر”.

وبين بأنَّ “ملف المياه ستكون له الاولوية في النقاش مع دول الجوار: تركيا وايران، وسيعطى أهمية كبرى، خاصة أنَّ هذا الملف يعد ملفا اساسيا للعلاقات والتعاون ما بين هذه الدول وربط هذا الملف بمجمل القضايا التي تتعلق بالتعاون مع هذين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري والامن والملفات

الاخرى”.

وأكد أنَّ “لملف المياه أهمية قصوى كونه يتعلق ويرتبط بحياة المواطنين العراقيين وبشكل كبير، لذا نحن من جانبنا طالبنا بشكل واضح، كما ذكرت آنفاً، بأن يأخذ هذا الملف المدى الحقيقي ضمن هذا اللقاء المرتقب الذي سيكون له تأثير ايجابي في حل الكثير من القضايا المتعلقة خاصة في ما يتعلق بملف المياه”.

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