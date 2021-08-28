عالية نصيف: نجاح مؤتمر قمة دول الجوار سيكون انطلاقة نحو التعاون مع جيراننا في عدة ملفات كالأمن والمياه والاستثمار 

أكدت النائبة عالية نصيف على ضرورة جعل مؤتمر قمة دول الجوار منطلقاً لتأسيس منظومة دفاعية مشتركة بين دول المنطقة للتصدي لأية هجمات ارهابية محتملة، مبينة أن انعقاد هذا المؤتمر في بغداد هو تعزيز للدور الريادي للعراق في المنطقة .

وقالت في بيان اليوم :” ان انعقاد مؤتمر قمة دول الجوار في بغداد سيسهم في تعزيز الدور المحوري للعراق في المنطقة ويعيد الينا دورنا الريادي المؤثر والفاعل في هذا الظرف الذي يتطلب جهداً دبلوماسياً يخدمنا على كافة الصعيد ” ، مشيرة الى ” ان نجاح هذا المؤتمر سيكون انطلاقة للعراق نحو التعاون مع جيراننا في عدة ملفات، كالأمن والمياه والتجارة والاستثمار وغيرها “.

وشددت نصيف على ” ضرورة الاستفادة من المؤتمر لتشكيل منظومة دفاع مشتركة بين دول الجوار بالتزامن مع الأحداث الجارية في أفغانستان وعموم المنطقة للتصدي لأية هجمات محتملة “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط