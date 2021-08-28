مجلس صيانة الدستور يصادق على مشروع “نهضة بناء الوحدات السكنية”

وكتب طحان نظيف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت: ان مشروع “نهضة بناء الوحدات السكنية” الذي واجه في مراحل سابقة نقاط غموض ومآخذ من قبل مجلس صيانة الدستور قد اعتبر بانه لا يتعارض مع احكام الشريعة والدستور بعد دراسته من جديد من قبل هذا المجلس اثر التعديلات التي اجريت عليه في مجلس الشورى الاسلامي.

واضاف: نامل بان يؤدي تنفيذ هذا القانون الى تحقيق الازدهار والنهضة في هذه الصناعة المتقدمة ومعالجة احد هواجس المواطنين.

مجلس صيانة الدستور،مشروع نهضة بناء الودحات السكنية،مجلس الشورى الاسلامي