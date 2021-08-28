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منظمة تتهم ادارة بايدن بالفشل فى افغانستان وتتوقع شن داعش لهجمات ارهابية داخل الولايات المتحدة ودول اوروبية

بيان صحفى

اتهمت منظمة العدل والتنمية ادارة الرئيس الامريكى جو بايدن بالفشل الذريع فى افغانستان بعد تفجيرات مطار كابل الدولى التى اسفرت عن مقتل 12 عسكريا امريكيا ومئات المدنيين الافغان

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان ادارة الرئيس بايدن فشلت داخل افغانستان والتفجيرات بمطار كابل تثبت فشل الادارة الامريكية عسكريا ومخابراتيا وامنيا بسبب فشل القوات الامريكية وقوات التحالف الدولى فى منع تلك الهجمات داخل محيط المطار الذى خضع لسيطرة الجيش الامريكى

وطالبت المنظمة الكونجرس الامريكى والنواب الجمهوريين داخل مجلس الشيوخ الامريكى بمحاسبة ادارة بايدن نتيجة

الفشل المتكرر لبايدن فى التعامل مع ازمة افغانستان وكذلك فشل الادارة الامريكية فى التعامل مع ملف ايران النووى مما سيؤدى لامتلاك ايران اسلحة نووية قريبا

وحذرت المنظمة من اقدام تنظيم الدولة الاسلامية داعش بالقيام بسلسلة هجمات ارهابية ضخمة داخل الولايات المتحدة الامريكية وعدد كبير من دول الاتحاد الاوروبى خلال الفترة القادمة

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