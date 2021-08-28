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وزير شؤون المكونات: زيارة ماكرون إلى أربيل تأكيد على الاهتمام الفرنسي بمكانة إقليم كوردستان

أكد وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أربيل هي تأكيد كبير على أهمية مكانة إقليم كوردستان.

وقال آيدن معروف : «إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقليم كوردستان تظهر المكانة القوية لإقليم كوردستان التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الخارجية».

وأضاف «الزيارة تؤكد الاهتمام الفرنسي الكبير بالمكانة السياسية لإقليم كوردستان وستكون خطوة هامة لتعزيز علاقات أربيل وباريس».

كما أشار وزير شؤون المكونات إلى أن «إقليم كوردستان رمز وصرح للتعايش بين مختلف المكونات، وهذا يشكل أساساً هاماً لتعزيز العلاقات مع دول العالم».

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم غد الأحد، بزيارة رسمية إلى إقليم كوردستان، حيث سيجري استقباله من قبل رئاسة الإقليم، وسيجتمع بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

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