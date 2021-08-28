وهل اعتذر ابو منشار من خاشقجيكم، نعيم الهاشمي الخفاجي

الدول المحترمة والتي يحكمها الدستور كل شيء عندهم مكشوف وواضح للجماهير بل حتى حاكم البلد ينظرون إليه موظف يعمل على خدمة مواطني بلاده، دائما عند نتجول في شوارع العاصمة الدنماركية كوبنهاكن نجد قادة البلاد من رئيس أو رئيسة الوزراء والوزراء والساسة والنواب في شوارع ومحلات العاصمة بدون حمايات يقفون مع المواطنين، عضوة في الحزب الديمقراطي السويدي اسمها نادية استخدمت بطاقة مجلس النواب لشراء شكولاتة نوع مرابو سعرها ثلاث دورات من محطة تعبئة وقود والبطاقة خاصة إلى كافتيريا مجلس النواب في اليوم الثاني الصحف السويدية نشرت الخبر خرجت مظاهرات شعبية انتهت بطرد النائية من البرلمان ولم يكتفوا بذلك بل وضعوا قطعة على كرسي النائية نادية هذا مقعد النائية نادية التي سرقت قوت الشعب السويدي، بل وطلبوا من الحزب الديمقراطي بعدم ترشيح نائب أو نائبة يحل محلها في البرلمان وقرروا إنهاء حياتها السياسية إلى الأبد، هذه هي الشعوب الحية والمحترمة.

قبل أيام تم عرض مقطع فيديو لسجين إيراني في سجن العاصمة طهران تعرض للاعتداء من شرطي مدير قسم مصلحة السجون في شرطة طهران قدم اعتذاره رغم أنه ليس الشخص الذي اعتدى على السجين هذا الموقف في دولة مسلمة فهو موقف راقي ومحترم ودليل أن الذي يحكم الدستور والقيم والأخلاق وللأسف هذا مفقود عن العالم العربي وخاصة الدول البدوية المتخلفة، عندما كنت بأحد سجون السعودية الشرطي السجان دار كلام بيني وبينه قام يعرفني سألته عن الوضع في السعودية قال لي يا الإخو فضل من ابن سعود مخليني عايش في أرضه، تصوروا لايعرف هذا الشخص أن له حقوق المواطنة في بلده، الحاكم الخليجي يأخذ عائدات البترول ينفقها هو وأفراد عائلته اين مايريدون بدون أن يجرأ أحد من المواطنين ان ينتقد ذلك، ورغم كل الموبقات ترى الأراذل من العبيد من المستكتبين الذين يحيطون بالحاكم البدوي يشنون هجوما على قائد الشرطة الإيراني الذي اعتذر بسبب قضية عرض مقطع فيديو حول تعذيب سجين بينما هذا المستكتب لم يفتح فمه ولو بكلمة حول قضية تقطيع جثة الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا بل نفس هذا المستكتب كتب عشرات المقالات لنفي الجريمة عن تورط ولي العهد بتلك الجريمة.

كتب هذا المستكتب البدوي عن الموقف الإنساني لرئيس مصلحة السجون عن موقفه النبيل في الاعتذار من الشخص الايراني السجين بالقول في وما قيمة الاعتذار؟

نقلت وكالة «رويترز» عن رئيس مصلحة السجون الإيرانية أمس (الثلاثاء)، اعتذاره عن «الأحداث المريرة» في سجن «إيفين» بالعاصمة طهران، وذلك بعد بث لقطات مُصوَّرة لعمليات تعذيب واعتداء بالضرب على سجناء سرَّبها مخترقون عبر الإنترنت.

وقال رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي، في تغريدة نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية: «فيما يتعلق بصور سجن إيفين، أتحمل المسؤولية عن هذا السلوك غير المقبول، وأتعهد بالعمل على منع تكرار تلك الأحداث المريرة والتعامل بحسم مع المخطئين».

وأضاف: «أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى قائدنا العزيز -علي خامنئي- وإلى الأمة وإلى حراس السجن الشرفاء الذين لن يتم تجاهل جهودهم بسبب تلك الأخطاء».

موقف نبيل وشريف يستحق الاحترام والتقدير وهذا مفقود ولاوجود له خاصة في الدول العربية وبالذات الخليجية الذي يدخل السجن لا يمكن أن يخرج سالما وخاصة إذا كانت القضية تخص مواطن تحدث في أمور سياسية أو مذهبية يكون مصيره القتل وإخفاء جثته.

وكعادة هذا البدوي القحب وفق معنى اللغة العربية وليس بالمعنى الشعبي الدارج هذا القحب كعادته قال ايرا..ن تغتال الناشطين العراقيين والسوريين وو….الخ بينما في سجن الحوت يوجد مئات الذباحين السعوديين المتورطين بقتل آلاف المواطنين العراقيين الشيعة بشكل خاص.

هذا التافه العبد القحب يتكلم نيابة عن العراقيين والسوريين واللبنانيين كمدافع عن حقوق الإنسان وهو يعيش في الذل والعبودية، هذا التافه يقول في هرائه(

أولم تلحظ الوكالة، مثلاً، أن مدير السجون الإيراني اعتذر أيضاً لحراس السجن، حيث قال: «حراس السجن الشرفاء الذين لن يتم تجاهل جهودهم بسبب تلك الأخطاء»؟! يقول: «حراس السجن الشرفاء» والفيديوهات المسربة تُظهر أن من قاموا بالاعتداء على المساجين بالضرب والإهانة).

إذا تصرف شرطي او شخص تصرف سيء فهذا لايعني ان كل الشرطة ناس اشرار لكن هذا العبد يرى الناس وفق ماهو يرى الناس ويعبر عن حاله الرذيل.

طالبان نتاج المدرسة السعودية الوهابية تورطت في أحداث ١١ سبتمبر والتي خلفت آلاف الضحايا الأمريكيين استضافت ودعمت قادة تنظيم القاعدة الذي سفك دماء البشرية في كل قارات دول العالم وهذه الافاعيل الاجرامية لم تفعلها إيران ورغم ذلك تم تسليم أفغانستان مرة ثانية لطالبان بالرغم اجرام طالبان الوهابية وبوكو حرام وعصابات ذبح الشعب السوري من الوهابية لكن يقابَلون دائماً بسياسة «اليد الممدودة»، ومزيد من الدعوات للحوار، بعد كل جرائم الوهابية، بل جيش شرعية عبدربه هادي ضمن قواته الامنية يوجد لواء لتنظيم القاعدة الوهابي التكفيري اسمه لواء العمالقة، بل بمعرفة البيضاء في اليمن طيران تحالف السعودية قدم دعم جوي كثيف لتنظيم القاعدة الوهابي في منطقة الصومعه.

وكل ذلك، للأسف، عندما تقوم الدول الكبرى في الناتو تدعم عصابات تكفيرية بذلك لا قيمة للحديث عن حقوق إنسان، أو احترام للقوانين الدولية في منطقتنا والعالم، أو أمام أعين المتابعين، لأنها باتت عملية انتقائية للترهيب ولابتزاز وقتل الشعوب الحية والرافضة للعبودية والذل، فإذا فعلتها العصابات الوهابية المرتبطة بدول الخليج البدوية الناشرة الفكر الوهابي غضّ الغرب النظر وبالذات أمريكا، وإذا دافع العراقيين والسوريين عن وجودهم انتفض الإعلام الوهابي والغربي ضد من حمل السلاح من المجاهدين وهزم داعش الواجهة الإرهابية واتهموا من حمى الشرف والعرض في الإرهاب والقتل.

هذه ليست افترائات، بل هو الواقع الذي يقول لنا إن أكبر الخاسرين مما تفعله السعودية ونشرها الوهابية هو مفهوم حقوق الإنسان واحترام القوانين الدولية، وباتا لا قيمة لهما كما لا قيمة لمشروع إصلاح بن سلمان الغير واقعي، أين هو الإصلاح صباح هذا اليوم عصابات وهابية في القارة الافريقية قتلت ٣٦ مزارع في نيجيريا وقتل ١١ جندي في النيجر وقتل ثلاثة أفراد شرطة أمام سفارة فرنسا في تنزانيا، أين هو الإصلاح المزعوم هل تم حذف فتاوى التكفير الموجودة في كتاب إمام المفخخين ابن تيمية، أم أن كلام ابن تيمية مقدس لايمكن حذفه ويمكن حذف آيات قرآنية أهون عند الوهابية من حذف فتاوى التكفير والكراهية والقتل، كل الارهاب من الوهابية ورغم ذلك مستكتبيهم يهاجمون الشيعة ويفترون عليهم بدون ذنب سوى انهم هزموا المجاميع الوهابية التكفيرية في العراق والشام واليمن، تمنيت أن هذا العبد الذليل تحدث ولو بحرف واحد عن جريمة قتل خاشقجي وتذويب جسده وكل هذا لسانه طويل على الاخرين، انتم خارج مجال التغطية وخارج الإنسانية والحضارة وجودكم بدون أن تحاسبكم شعوب الارض بسبب جرائم وهابيتم بحد ذاته جريمة بحق ضحايا الإنسانية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

26/8/2021

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