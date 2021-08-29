إعلام دولي: مؤتمر بغداد رغبة عراقية بكسب دعم سياسي واقتصادي

ترجمة/ حامد احمد

وصفت صحف ووكالات عالمية انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة على انه فريد من نوعه، إذ ضم المؤتمر قادة ومسؤولي بلدان مجاورة مع “مشاركة عالمية وإقليمية واسعة تمثلت بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قد شكلت نقطة تحول إقليمي للعراق بعودته لمكانته في المنطقة كلاعب رئيس في تخفيف توترات الشرق الأوسط والمنطقة”.

وأشارت تقارير صحفية الى ان ممثلين عن الأعضاء الدائمين لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة العشرين للاتحاد الاقتصادي الدولي وأعضاء مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية سيشاركون كمراقبين.

ومن بين الحضور ممثلي السعودية وايران، حيث غالبا ما كانت خلافاتهما تلقي بظلالها على العراق وبلدان أخرى بضمنها اليمن ولبنان.

وكان العراق قد استضاف مؤخرا عدة لقاءات بين الخصمين العربية السعودية وايران في مسعى منه لتعزيز موقفه كوسيط إقليمي لتخفيف التوترات في العراق وما وراء حدوده.

المحلل السياسي احسان الشمري ومدير مركز الدراسات السياسية في بغداد قال، إن “هذه القمة تؤشر لعودة العراق إلى دوره الحيوي في المنطقة، كونه يجمع أطرافا متخاصمة عند نفس الطاولة، فهي تعتبر خطوة مهمة في ذلك الاتجاه”.

ومثل السعودية وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، أما ايران فقد مثلها وزير خارجيتها حسين امير عبد اللهيان.

وقال وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان قبيل مغادرته العراق إن طهران ترحب بأي مبادرة يقوم بها المسؤولون العراقيون بمشاركة بلدان ودول إقليمية.

مسؤول في الحكومة العراقية قال لوكالة اسوشييتدبرس، طالبا عدم ذكر اسمه، انه يتوقع ان يجري مسؤولون سعوديون وايرانيون مباحثات على هامش اجتماعات قمة السبت. وقال ان الهدف من القمة هو جلب خصماء على نفس الطاولة لخلق جو سياسي لحل المشاكل العالقة.

وأضاف قائلا إن “رسالة العراق خلال القمة هي انه يقف عند مسافة واحدة من جميع الأطراف”.

إضافة الى ذلك شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر التعاون والشراكة. زيارة أمير قطر تعتبر أول زيارة رسمية له للعراق، والتي شابت علاقة بلده مع العربية السعودية بعض التوترات. ولكن علاقات البلدين تحسنت مؤخرا منذ توقيع اعلان مع العربية السعودية ودول خليجية أخرى لرئب صدع في العلاقة بينهما دام سنوات.

“قمة بغداد” تعتبر فرصة بالنسبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليستعرض جهوده الأخيرة لإبراز العراق على انه وسيط محايد في الازمات الإقليمية وكذلك استعادة لدوره الإقليمي المهم في المنطقة بعد عقود من الحروب.

الرئيس الفرنسي ماكرون وعقب لقائه بالكاظمي وصف اجتماع السبت على انه “تاريخي” ويظهر عودة العراق للاستقرار عقب الحرب المدمرة ضد تنظيم داعش، الذي هزم في عام 2017.

وفي رده على الهجوم الانتحاري الأخير الذي تبناه تنظيم داعش في العاصمة الأفغانية كابول الخميس، قال ماكرون “هذه الاحداث تبين انه اصبح من الضروري الآن دعم العملية السياسية في العراق اكثر من أي وقت آخر مع مشاركة دول الجوار. العمل للقضاء على التهديدات الأمنية في المنطقة بضمنها تنظيم داعش يتطلب وجود عراق مستقر مزدهر ذو سيادة”. وزير الثقافة حسن ناظم قال في لقاء مع المونيتر بان قمة بغداد تسعى لتحقيق هدفين أحدهما سياسي وآخر اقتصادي، أما السياسي فانه يشمل الجهود لتخفيف التوترات بين بلدان أخرى في المنطقة والتي ستساعد بدورها في عودة العراق لاستقراره.

أما الجانب الاقتصادي فيهدف لتسوية شراكات اقتصادية ما بين المشاركين في القمة في جملة حقول بضمنها النفط والكهرباء والزراعة والثقافة والتربية والتي تشتمل على مشاريع بناء مدارس.

ويبدو ان هناك اجماعا ما بين المشاركين يتعلق بجانب دعم الاستقرار في العراق. ولا توجد دولة في المنطقة تستفيد من عراق ضعيف مكسور غير قادر على بسط سلطته في البلاد.

ومن المؤكد ان تساهم الحوارات في الجهود المستمرة لتغيير دور العراق من كونه ساحة تصفية حسابات ونزاعات الى كونه جسرا للتعاون والشراكة في المنطقة.

عن: صحف ووكالات عالمية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط