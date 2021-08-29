ائتلاف العمق الوطني يرحب بعودة الكتلة الصدرية  الى الانتخابات ويعدها بالخطوة الايجابية

رحب عضو ائتلاف العمق الوطني ’محمد قاسم عطية’ البزوني بخطوة السيد ’مقتدى الصدر’ والتي اعلن من خلالها عدوله عن قرار مقاطعة الانتخابات والاشتراك فيها’ ، مبينا ان ’هذه الخطوة سيكون لها تأثيرا ايجابيا على الساحة السياسية العراقية’ .

ودعا ’البزوني’ ابناء الشعب العراقي بجميع اطيافه ومكوناته الى المشاركة الواسعة في الملحمة الديمقراطية القادمة والتي تعتبر الحل الوحيد للمشاكل التي تعاني منها العملية السياسية في العراق’ .

ولفت ’البزوني’ الى ان ’المواقف التي اعلن عنها ’الصدر’ في قرار العدول عن مقاطعة الانتخابات تعتبر مهمة وهي تمثل تطلعات الشعب العراقي خصوصا في ما يخص الفساد وانهاء تواجد القوات الاجنبية وحصر السلاح بيد الدولة’ .

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