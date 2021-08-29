التربية العراقية تحدد موعد نشر نتائج الصف الثالث المتوسط

أصدرت وزارة التربية، السبت، توضيحاً، بشأن إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط، فيما أشارت إلى أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “تنوه بعدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع إعلان نتائج امتحانات طلبة الثالث المتوسط”.

وتدعو الوزارة إلى “عدم الانصياع خلف هذه الصفحات الوهمية واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية”.

وأكدت الوزارة أن “هناك جهة مسؤولة عن تحديد موعد الإعلان عن تلك النتائج وهي اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات”.

وأشار البيان إلى أن “الوزارة ترجح الإعلان عن النتائج خلال الأيام القلية المقبلة، وذلك بعد انتهاء عمليات التدقيق والمراجعة لها”.

وأشارت الوزارة إلى أن “هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل مراكز الفحص للدراسة المتوسطة، لإكمال تصحيح النتائج بصورة دقيقة حفاظاً على جهود ابنائنا الطلبة”.