(بالفيديو) بعد الإعلان الرسمي.. تفاصيل أزياء ديانا الواقعية في فيلم “سبنسر”

قبل أيام من عرضه في مهرجان فينسيا السينمائي في 3 سبتمبر/ أيلول، طرح الإعلان الرسمي لفيلم “سبنسر” الذي يتحدث عن قصة حياة الأميرة ديانا.

بالأحمر والأصفر والذهبي الملكي والفوشيا، والإطلالات المنقوشة والسادة، خطفت الممثلة الأمريكية كريستين ستيورات في أقل من دقيقتين الأنظار في المقطع الدعائي للفيلم الذي طال انتظاره عن أميرة القلوب “الأميرة ديانا”.

وبحسب موقع “express” البريطاني، أعادت الأزياء التي شوهدت في الدقيقة والنصف للمقطع الدعائي للفيلم ذكريات رائعة لأميرة ويلز، الراحلة التي تظل حتى يومنا هذا رمزاً للموضة في جميع أنحاء العالم، إذ كانت واحدة من أكثر الشخصيات العامة أناقة في الثمانينيات والتسعينيات.

وتبدو الملابس التي يمكن رؤيتها في المقطع الدعائي غريبة نوعاً ما في تشابهها مع ملابس أميرة ويلز الحقيقية.

ووفقاً لمتحدث لشركة الإنتاج نيون NEON، قررت مصممة أزياء الفيلم العالمية البريطانية، جاكلين دوران، عدم تقليد الملابس، وبدلاً من ذلك استوحت الإلهام من الأشكال المختلفة لتكون أصلية ولكنها لا تزال وفية لأسلوب الأميرة ديانا.

ومن تفاصيل إطلالات ديانا في الفيلم، شوهدت كريستين ستيورات “ديانا” حزينة في أحد مشاهد المقطع الدعائي، وهي تجري في حدائق ساندرينجهام مرتدية بدلة وقبعة صفراء بلون الزبدة (الدرجة التي تفضلها ديانا)، الإطلالة التي تشبه إلى حد كبير الزي الأرجواني الذي ارتدته الليدي دي في احتفال الكنيسة في عام 1989، ولكن يبدو أن “دوران” غيرته إلى اللون الأصفر.

وكان الزي الآخر الذي أشاد بلحظة الموضة الواقعية هو الفستان الرائع الذي ارتدته الأميرة ديانا في هوبارت، تسمانيا، في عام 1983 خلال جولتها في أستراليا مع الأمير تشارلز.

وبينما كانت دائماً تحاول الابتعاد عن الفساتين البراقة، كانت ديانا تتمتع بأسلوب ملكي مختلف للغاية خاصة في إطلالات الكاجوال، إذ رأينا في أحد مشاهد المقطع الدعائي لـ”سبنسر”، ديانا أو ستيورات وهي تتحدث إلى صديق على الشاطئ مرتدية سترة فضفاضة على طراز الجامعة، والتي تشبه سترة فيلادلفيا إيجلز التي كانت الليدي دي ترتديها خارج أوقات العمل.

وكانت سترة فيلادلفيا إيجلز المثير للجدل أحد القطع المفضلة لها في الملابس الكاجوال والتي ظهرت بها “ستيورات”، ولكن باللون الأحمر والأسود بدلاً من الأخضر والرمادي، الخاصة بالراحلة ديانا.

كما أظهر المقطع الدعائي “ستيوارت” وهي مرتدية سترة ترتان (نقشة الكاروهات) تبدو متطابقة تقريباً مع سترة مصممة الأزياء البريطانية، كاثرين ووكر، التي أحبتها ديانا وارتدتها مرات عدة خلال أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

وقبل أيام قليلة بفستان كريمي ساحر يشبه فساتين الزفاف الملكية مغطى بالمجوهرات الفضية على شكل أوراق الشجر وبجسد مستلقي ووجه مخفي، ظهرت كريستين ستيورات، بطلة الفيلم على الملصق الرسمي للفيلم.

وصمم الفستان الرائع على يد مصممة الأزياء العالمية البريطانية، جاكلين دوران، الذي لم يكن استنساخاً طبق الأصل من فستان زفاف ديانا.

ولم يكن المقطع الدعائي لـ”سبنسر” هو الشيء الوحيد الذي منحنا لمحة عن أزياء الأميرة ديانا في الفيلم، إذ ظهرت كريستين ستيوارت في الصورة الأولى التي تم إصدارها للفيلم أثناء التصوير والمقرر عرضه في دور السينما في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهي ترتدي بلوزة سوداء ومعطفا أحمر من خامة التويد (الصوفية)، استعارها المنتجون من مجموعة أرشيف دار شانيل الفرنسية للأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 1988/89.

كما ارتدت الممثلة الأمريكية قبعة بحجاب شفاف شبكي مستوحاة من الزي الذي ارتدته ديانا يوم عيد الميلاد في ساندرينجهام عام 1993، بعد عام من انفصالها عن الأمير تشارلز. ولكن يجب القول إن هذه الأزياء ليست الوحيدة التي سيتمتع الجمهور ومحبو الموضة والسينما أيضاً برؤيتها ومعرفة تفاصيلها، إذ بالطبع سيبهرنا الفيلم بالعديد من الإطلالات الملكية للراحلة الأميرة ديانا. يذكر أنه على الرغم من تصوير العديد من الأفلام والسير الذاتية عن أميرة ويلز، فإن فيلم سبنسر تدور أحداثه على مدى 3 أيام حرجة خلال عطلة عيد الميلاد في ساندرينغهام في أوائل التسعينيات، التي أصبحت تُعرف باسم عطلة نهاية الأسبوع والتي غيرت العائلة المالكة البريطانية إلى الأبد.

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