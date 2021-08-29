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قَدْ هَلَّ فِي قَلْبِ الْحَيَاةِ جَمَالُ

قَدْ هَلَّ فِي قَلْبِ الْحَيَاةِ جَمَالُ
الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة
مهداة إلى العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ جمال سلامة مدير التعليم بمنطقة شمال سيناء الأزهرية مع أَطيب التمنيات بدوام التقدم والتوفيق وَإلى الأمام دائما إن شاء الله تعالى .
قَدْ هَلَّ فِي قَلْبِ الْحَيَاةِ جَمَالُ = وَعَلَيْهِ مِنْ فَيْضِ الْإِلَهِ جَلَالُ
فَهُوَ الْمُدِيرُ الْكُفْءُ فِي تَعْلِيمِنَا = وَهُوَ الَّذِي تُزْهَى بِهِ الْأَنْجَالُ
عَلَمٌ يُرَفْرِفُ فِي سَمَاءِ بِلَادِنَا = تُزْهَى بِهِ الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ
فِي الِامْتِحَانِ تَرَاهُ لَمَّ شَتَاتَنَا = وَتَلَاقَتِ الْأَعْمَالُ وَالْأَفْضَالُ
وَتَرَاهُ فِي قَلْبِ الدُّجَى مُتَأَهِّباً = بَدْرٌ أَطَلَّ وَمَنْ تُرَاهُ يَطَالُ
أَجَمَالُ حَيَّاكَ الْإِلَهُ مُقَلِّباً = أَفْكَارَ سَبْقِكَ وَالْجَمِيعُ يَنَالُ
مَا كُلُّ مِنْ عَشِقَ الْإِدَارَةَ نَابِغاً = إِنْ قَابَلَتْهُ بِدَرْبِهِ الْأَهْوَالُ
الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة
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