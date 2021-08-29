قَدْ هَلَّ فِي قَلْبِ الْحَيَاةِ جَمَالُ

الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة

مهداة إلى العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ جمال سلامة مدير التعليم بمنطقة شمال سيناء الأزهرية مع أَطيب التمنيات بدوام التقدم والتوفيق وَإلى الأمام دائما إن شاء الله تعالى .

قَدْ هَلَّ فِي قَلْبِ الْحَيَاةِ جَمَالُ = وَعَلَيْهِ مِنْ فَيْضِ الْإِلَهِ جَلَالُ

فَهُوَ الْمُدِيرُ الْكُفْءُ فِي تَعْلِيمِنَا = وَهُوَ الَّذِي تُزْهَى بِهِ الْأَنْجَالُ

عَلَمٌ يُرَفْرِفُ فِي سَمَاءِ بِلَادِنَا = تُزْهَى بِهِ الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ

فِي الِامْتِحَانِ تَرَاهُ لَمَّ شَتَاتَنَا = وَتَلَاقَتِ الْأَعْمَالُ وَالْأَفْضَالُ

وَتَرَاهُ فِي قَلْبِ الدُّجَى مُتَأَهِّباً = بَدْرٌ أَطَلَّ وَمَنْ تُرَاهُ يَطَالُ

أَجَمَالُ حَيَّاكَ الْإِلَهُ مُقَلِّباً = أَفْكَارَ سَبْقِكَ وَالْجَمِيعُ يَنَالُ

مَا كُلُّ مِنْ عَشِقَ الْإِدَارَةَ نَابِغاً = إِنْ قَابَلَتْهُ بِدَرْبِهِ الْأَهْوَالُ

الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة

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