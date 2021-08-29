كابوس النزوح يطارد الأنباريين مجدداً: الإقليم يحمينا من الصواريخ

نازحون من الأنبار في كردستان، يؤثرون بقاءهم في الإقليم على العودة لديارهم في الأنبار التي تعصف بها الصواريخ المتبادلة بين الفصائل المسلحة وقوات التحالف الدولي، مبررين ذلك بقولهم “لن نترك الأمن الذي ننعم به”.

كثيرة هي العوائل النازحة التي لجأت مجبرة إلى إقليم كردستان، فضلت الاستقرار فيه، لما وجدوه من استقرار أمني، وحياة اجتماعية حرة لم يجدوا مثيلها في محافظتهم، وأسباب أخرى دفعتهم لتفضيل البقاء في الإقليم على حساب رجوعهم إلى مدنهم الواقعة تحت وابل من الصواريخ التبادلية بين الفصائل المسلحة وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

من ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت غربي الأنبار، حيث تتواجد قاعدة عين الاسد الجوية، كشف مسؤول محلي بارز فيها، بأن “عشرات العوائل، تأبى الرجوع إلى البغدادي مخافةً أن تطالهم قذائف القصف التبادلي بين التحالف والفصائل المسلحة”.

وأتبع المسؤول نفسه لـ(المدى)، ملتمساً عدم ذكر اسمه، أن “أصوات اطلاق الصواريخ تؤجج الرعب في نفوس سكان البغدادي، وهذا أهم ما يعرقل عودة النازحين إلى الناحية، بل انه من الجائز أن يتسبب بهجرة البقية أيضاً”.

وأضاف أن “أهالي ناحية البغدادي أناس متواضعون مادياً، ولو كان بمقدورهم دفع تكاليف كراء دار في الإقليم أو غيره، لغادروا الناحية بأسرع ما يمكنهم”.

واما قائممقام قضاء القائم الحدودي مع سوريا، احمد الدليمي، فيقول “نتيجة تردي واقع الطاقة الكهربائية، الذي نتج عن عمليات استهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية، تشهد مناطق القائم عملية نزوح عكسية الى مناطق اقليم كردستان والعاصمة بغداد ومدن الانبار الأخرى كالفلوجة والرمادي”.

وأضاف الدليمي في حديثه إلى (المدى)، أن “أعدادا كبيرة من عوائل القائم نزحت إلى مناطق الإقليم وباقي مدن البلاد ومنهم من بات يفضل النزوح على العودة إلى القائم وما دفعهم إلى ذلك هو سوء الخدمات في القضاء بالإضافة إلى عمليات الاستهداف المتبادل بين الفصائل المسلحة وقوات التحالف الدولي التي دائماً ما تتبادل القصف خصوصاً في المناطق المحاذية للحدود العراقية السورية”.

وطالب الدليمي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي, قائلاً “سبق وأن نظمنا وقفة احتجاجية داخل مبنى القائممقامية وطالبنا خلالها القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري لإيقاف عمليات استهداف الأبراج الكهربائية بالإضافة إلى التوصل إلى حل للحد من الهجمات المتبادلة بين الفصائل المسلحة وقوات التحالف لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي لغاية الآن”. مستدركاً، بالقول “نتمنى أن يتم اتخاذ اللازم للحد من عمليات النزوح التي بدأت تتفاقم في القائم”.

يقول المواطن (م.م) البالغ من العمر (34 سنة)، إن “بقائي نازحاً ينعم بالأمن والاستقرار في إقليم كردستان أفضل بكثير من العودة إلى منزلي وأزيز الرصاص يتطاير فوقي”.

ويضيف طالباً عدم ذكر اسمه الصريح وهو من سكنة قضاء هيت ونازح في الإقليم، بأن “كردستان باتت تحمينا من الفصائل والتحالف، فضلاً عن أنها تحمينا، من حر الصيف الذي يرافقه انقطاع شبه تام للكهرباء في هيت، وأفضل البقاء نازحاً في ظل نعمة الأمن والخدمات ولا العودة إلى مدينة يسودها الفساد والخراب”.

بدوره يرى الباحث في الشأن الأمني، غانم العيفان، بأن “الاستقرار في مدن محافظة الأنبار يشهد تفاوتا كبيرا، فعندما نقارن استقرار مدن الفلوجة والرمادي نجدها مختلفة تماماً عن القائم والرطبة وباقي مدن غربي الأنبار”.

ويضيف العيفان في تصريح إلى (المدى), أنه “لا يزال هناك تحد كبير لفرض الأمن في المناطق الغربية وخاصة المناطق الحدودية منها القائم كونها محاذية لدولة لا تزال في تحد أمني وهي سوريا، كما أنها تعاني من تسلل بعض المجاميع الإرهابية من الجانب السوري بالإضافة إلى اختلاف القيادات الأمنية الماسكة للأرض في تلك المناطق كون ليست هناك قيادة مشتركة أو موحدة وهو ما يتسبب بقرارات متضاربة من القادة وبالتالي زعزعة الأمن يخلف حالات ذعر وخوف في نفوس المواطنين ويدفعهم للنزوح”.

وأضاف العيفان، بالقول “مسألة تأهيل وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة لسكان المناطق الغربية، لم ترتق إلى المستوى المطلوب، وكل هذه العوامل ساهمت برفض عدد من السكان العودة لمناطق سكناهم الأصلية وهنالك من رغب بالنزوح مجدداً لذات السبب”.

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