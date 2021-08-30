الأمن الوطني يشرف على تأمين زيارة الأربعين

تشهد محافظة كربلاء تواصل الاستعدادات على جميع الأصعدة الرسمية والشعبية لاستقبال مراسيم زيارة الأربعين للإمام الحسين (ع) ، في وقت بدأت فيه العديد من المحافظات تنفيذ خطط امنية محكمة للحفاظ على سلامة وأمن الزوار .

هذه الاستعدادات ، دفعت، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي الى زيارة محافظة بابل للاشراف على الخطط الامنية والاستخبارية الخاصة بتأمين هذه

الزيارة.

وأطلع الأسدي على الاستعدادات، السيطرة الأمنية ومراقبة المناطق الحيوية.

وعلى صعيد مواز، قال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي :”حتى الآن لم تصدر أي قرارات او تعليمات خاصة بدخول الزوار الأجانب في زيارة الأربعين”.

وأكد أن “كوادر الوزارة من مختلف تشكيلاتها ستكون جاهزة بجهود مكثفة من الناحية الأمنية والخدمية وستكون حاضرة في جميع مفاصل الزيارة”.

وأشار المحنا الى ان “زيارة الأربعين تحتاج الى جهد تنظيمي أكبر لزيادة المدة الزمنية لها وقد نستعين بتشكيلات من خارج محافظة كربلاء لتأمين وإنجاح الزيارة”.

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