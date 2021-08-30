البرلمان يخفق في عقد أول جلسة بعد عطلة استمرت لشهرين

بغداد/ نبأ مشرق

أخفق البرلمان، أمس الأحد، في عقد أول جلسة له بعد عطلة استمرت لنحو شهرين، وفيما يتوقع نواب استمرار التعطيل حتى انتهاء الدورة الحالية بسبب الانشغال في الانتخابات، تحدثوا عن أسباب أخرى تتعلق بالتصويت على قائمة السفراء المختلف عليها بين الكتل السياسية.

ويقول النائب قصي عباس في تصريح إلى (المدى)، إن “عدم عقد جلسات للبرلمان سببه وصولنا إلى مرحلة العد التنازلي من موعد إجراء الانتخابات المبكرة التي لم يتبق عليها سوى 40 يوماً”.

وأضاف عباس، أن “أغلب النواب منشغلون حالياً بالحملات الدعائية، وعدد الحضور لجلسة أمس كان 114 نائباً، وهو غير كاف لتحقيق النصاب.

ونوّه، إلى أن “تأجيل الجلسة حصل إلى أجل غير مسمى بانتظار تحقيق النصاب”، موضحاً أن “التجربة الماضية أظهرت لنا أن بعضا من الكتل توجه نوابها بعدم الحضور إلى الجلسات من أجل كسر النصاب في قضايا”.

وأردف عباس، أن “جدول الأعمال ليوم أمس وبرغم خلوه من التصويت على السفراء، لكن حديثاً كان متداولاً بين النواب بأن هذه الفقرة سوف يتم إدراجها بمجرد عقد الجلسة، ربما كان ذلك السبب الرئيس في عدم الحضور”.

وتحدث، عن “اعتراضات شديدة توجد على موضوع السفراء في أنهم لم يخضعوا إلى التوازن الوطني الذي نص عليها الدستور، إنما قسمت القائمة على أساس الكتل السياسية، حيث لم تشهد تمثيلاً لبعض من المكونات”.

ومضى عباس، إلى أن “البرلمان كان يجتمع في القضايا التي ليس فيها تضارب للآراء، ومنها ملف السفراء، ولا أتوقع أن تكون لدينا جلسات حتى موعد الانتخابات”.

بدوره، ذكر النائب محمد أبو الهيل، أن “البرلمان كان في عطلة تشريعية تنتهي في الثالث من شهر أيلول”.

وتابع أبو الهيل في حديث إلى (المدى)، أن “السلطة التشريعية تعاني من شلل في أدائها سببه قصر المدة وقرب الانتخابات”.

ويجد، أن “عقد جلسات خلال ما تبقى من عمر الدورة الانتخابية يعتمد على وجود إرادة سياسية لذلك”.

ويواصل أبو الهيل، أن “جميع القوانين المهمة قد تم الاتفاق على تأجيلها إلى الدورة البرلمانية الجديدة، أما المتبقي لدينا أغلبه يتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات”.

إلى ذلك، أفاد النائب جمال فاخر، إلى (المدى)، أن “العديد من النواب كانوا حاضرين إلى البرلمان لكنهم غادروا لأسباب مختلفة، وهذا أدى إلى عدم تحقق النصاب وعقد الجلسة”.

وأشار فاخر، إلى أن “أغلب النواب منشغلون حالياً بالحملات الانتخابية، وهذا يشكل ضغطا على البرلمان كمؤسسة ممثلة للشعب العراقي ويضعف ثقة الرأي العام به”.

وشدد، على أن “النظام السياسي في العراق نيابي وبرلماني يفترض من ممثلي الشعب التواجد في مجلس النواب لتمرير العديد من القوانين المهمة”.

وانتهى فاخر، إلى أن “المؤشرات الحالية تظهر عدم إمكانية عقد الجلسات للمرحلة المقبلة، وذلك يعطينا انطباعاً بأن البرلمان لم يؤد واجبه الدستوري على أتم وجه”.

وكان من المفترض أن يصوت مجلس النواب على خمسة قوانين في جلسة الأمس أهمها قانوني الأندية الرياضية والموظف الحقوقي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط