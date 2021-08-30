الصحة تحذر من موجات أشد فتكاً لكورونا وتؤكد على أخذ اللقاحات

قالت وزارة الصحة، أمس الأحد، أن الوضع الصحي في العراق ما يزال خطيرا بسبب تفشي فايروس كورونا، مبينة أن الموجة الثالثة من الجائحة بدأت تتلاشى. وحثت الوزارة على اخذ اللقاح المضاد للفايروس، مؤكدة ان جميع اللقاحات آمنة وفعالة، فيما حذرت في الوقت ذاته من موجات اشد خطورة من الموجات السابقة ستشهد ارتفاعا غير مسبوق بالإصابات في حال التهاون بالإجراءات الوقائية والعزوف عن التطعيم باللقاحات.

ويقول مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي إلى (المدى)، أن “الوضع الصحي ما يزال خطيرا”، محذرا من “موجات اشد خطورة من السابقة”. ويضيف الحلفي، أن “الموجة الثالثة بدأت تتلاشى بتذبذب الإصابات اليومية”، مستدركا، أن “انخفاض الإصابات لا يعني أن الوضع مطمئن”.

ويشدد مدير الصحة العامة على “اخذ اللقاحات المضادة لكورونا، إضافة الى الالتزام بالإجراءات الوقائية”. ويشير الحلفي الى، ان “نسبة الإقبال على اللقاحات جيدة في الآونة الأخيرة، لكنها ليست بالمستوى المطلوب”. ويؤكد، أن “جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ رصينة”، مطمئنا “لم يتوف أي مواطن أقدم على تلقي اللقاح”، مبينا أن “اللقاح يخفف من خطورة الإصابة ولا يمنع منها”.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الاحد، وصول جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا لشركة فايزر. وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة للوزارة، في بيان تلقته (المدى)، أن “جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد وصلت يوم أمس، من انتاج شركة فايزر، وبكمية ٤٣٠ ألف جرعة”.

وبحسب البيان، “تم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية بمرافقة قيادة القوات البرية لضمان وصولها بالسرعة الممكنة الى منافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات”.

بدورها، تقول عضو الفريق الطبي والإعلامي في وزارة الصحة ربى فلاح حسن إلى (المدى)، إن “العراق استطاع تجاوز ذروة الموجة الثالثة التي شهدت تسجيل اعلى إصابات يومية منذ دخول الجائحة”. وتضيف فلاح، أن “الوضع الصحي ما يزال يمثل خطورة على المواطنين”، مرجحة “دخول موجة رابعة اشد فتكا في الإصابات والوفيات”.

ودعت عضو الفريق الطبي بالوزارة، المواطنين الى، “اخذ اللقاح المضاد للفايروس”، مبينة أن “الاقبال على مراكز اللقاح جيد نوعا ما، لكن ليس كما مخطط له من قبل وزارة الصحة”. وتشير فلاح الى، أن “تحقيق المناعة المجتمعية يحتاج الى تطعيم أكثر من 70% من المواطنين”.

بالمقابل، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في تصريحات متلفزة، النقاب عن أكبر تحد تواجهه الوزارة، وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن النظام الصحي في العراق يعاني من أزمات كبيرة. وأشار البدر، إلى أن العمل جار على تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، مطالبا الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة بالتطعيم ضد كورونا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة القدرة على استيعاب حالات الإصابة. وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاحد، تسجيل 6083 إصابة و67 حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى) أنه “تم تسجيل 6083 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، ليرتفع العدد الكلّي للمصابين في البلاد إلى 1874435 إصابة، منذ بدء انتشار الفايروس ولحد الآن”. أما عدد حالات الشفاء الجديدة من الفايروس فقد بلغت 8158 حالة، ليرتفع مجموع المتعافين من الفايروس في العراق إلى 1719557 حالة، لحد الآن.

في حين تم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة، ليصبح مجموع المتوفين جراء الفايروس لغاية الآن 20699 حالة وفاة، في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لبيان وزارة الصحة.

وأشارت الوزارة إلى، أنه “تم تسجيل 76609 حالات لقاح جديدة ضد الفايروس، ليرتفع عدد المتلقين للقاح المضاد للفايروس في العراق إلى الآن 3315627 شخصاً”.

وفي وقت سابق، حذر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، من خطورة الوضع الصحي في العراق جراء جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.

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