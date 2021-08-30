المالية النيابية: سنتجه مجدداً إلى القروض لسد عجز موازنة 2022

بغداد/ محمد صباح

بعد تحفظات أطلقتها اللجنة المالية في مجلس النواب على إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 من قبل الحكومة الحالية، وصفت أوساط سياسية الأرقام المقترحة في مشروع القانون بـ”كبيرة جدا” لكنها توقعت أن حجمها سيصل بعد التخفيض إلى نحو (120) تريليون دينار.

وتوقع علي عبد الأمير علاوي وزير المالية في جلسة حوارية مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين عرض مشروع قانون الموازنة على مجلس الوزراء خلال الأربعة أسابيع المقبلة، إلا انه استبعد في الوقت ذاته “تقديمها خلال الدورة الانتخابية الحالية بل عرضها على البرلمان المقبل”.

وقال أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح إلى (المدى) إن “الحكومة الحالية بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا ما يمنعها من تقديم مشاريع القوانين”.

وأضاف الصفار، أن “الحكومة الجديدة ستكون هي المعنية بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، وفقا لبرنامجها الوزاري والحكومي”.

وتماشيا مع القوانين النافذة التي تلزم الحكومة بتقديم مشروع قانون الموازنة قبل شهر تشرين الأول من كل عام، شكلت وزارة المالية لجنة أسمتها (لجنة إعداد ستراتيجية الموازنة)، تمكنت من جمع مقترحات كل مؤسسات الدولة وستبدأ برسم مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

وعلق الصفار على خطوات وزارة المالية بالقول، إن “إكمال مشروع قانون الموازنة لعام 2022 من قبل الحكومة الحالية سيكون بلا فائدة؛ لأننا على أبواب انتخابات، والبرلمان الجديد يحتاج بين ثلاثة إلى أربعة أشهر لاستكمال انتخاب الرئاسات الثلاث، ومن ثم مناقشة قانون الموازنة الاتحادية”.

ولفت، إلى أن “هذا المشروع في حال إعداده سيكون لحكومة منتهية الصلاحية، وبالتالي الحكومة الجديدة ستتكفل بإعادة صياغة هذا القانون مرة أخرى اعتماداً على رؤيتها الاقتصادية طبقاً لبرنامجها الحكومي والوزاري”، فيما توقع أن “تكون الموازنة المقبلة كبيرة في أرقامها، لكن سيتم تخفيضها بعد ذلك”.

ويرجح مقرّر اللجنة النيابية، أن “يكون حجم الموازنة الجديدة قرابة (120) تريليون دينار، استنادا للنفقات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية”. مضيفاً أن “عجز الموازنة سيعتمد على سعر النفط التخميني”.

ونوه، إلى أن “موازنة 2022، سيتأخر تشريعها كثيراً بسبب الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، أو ربما سيكون العام المقبل بلا موازنة أو تأتي الموازنة للبرلمان متأخرة بعد تعديلات تجريها الحكومة الجديدة على مشروع القانون”.

وأكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في جلسة حوارية مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين الخميس الماضي أن “الوزارة في المراحل الأخيرة من عملية إعداد الموازنة، بعد أن عقدت لجنة إعداد الموازنة الستراتيجية من 24 إلى 25 اجتماعا، وهي بصدد رسم الموازنة بشكلها النهائي”.

بدوره، ذكر عضو اللجنة فيصل العيساوي الذي كان حاضراً في الكثير من اجتماعات لجنة إعداد الموازنة الستراتيجية، أن “اللجنة المعنية بمشروع الموازنة أكملت جزئيتين أولهما ستراتيجية الموازنة، وثانيهما مسودة الموازنة التي هي عبارة عن تجميع لكل المقترحات والطلبات التي قدمتها مؤسسات الدولة”.

وعلى مدار السنوات المالية كان يشكو الكثير من المعنيين والمتخصصين من عملية إعداد مشاريع الموازنة التي غالبا ما تكون بأرقام كبيرة ومبالغ فيها وعلى وجه التحديد الأبواب التي تخص رواتب المسؤولين ومخصصاتها.

أما عن أرقام الموازنة الجديدة، أجاب العيساوي أن “الأرقام المقترحة في قانون الموازنة حتى هذه اللحظة كبيرة جدا، ستعالج في الفترات المقبلة، ولا يمكن لنا البوح بها خشية حدوث الإرباك”، مضيفا أن “الوزارات جميعها قدمت مقترحاتها”.

وتشير التوقعات إلى أن لجنة إعداد الموازنة اعتمدت سعر بيع برميل النفط في الموازنة الاتحادية المقبلة بـ(50) دولاراً، قياسا للأسعار الحالية، مستبعدة حدوث مشكلات في سعر النفط في الأعوام المقبلة مشابهة للأعوام السابقة.

ويؤكد العيساوي، أن “البيانات التي جمعت من قبل مؤسسات الدولة لا يمكن إقرارها كونها كبيرة جدا”. وتحدث عن “توجه على اعتماد سعر بيع برميل النفط كخطوة أولى بـ50 دولارا للبرميل الواحد”.

وكشف العيساوي، عن “قروض ستكون في الموازنة الجديدة لسد عجز الموازنة التخميني”، متوقعا “إرسال قانون الموازنة لمجلس الوزراء خلال شهر أيلول المقبل أو أكثر”.

إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح إلى (المدى)، أن “إقرار الموازنة يعتمد بشكل كبير على موضوع الانتخابات والالتزام بموعدها”.

وتابع كوجر، أن “الكثيرين بدأوا يتحدثون عن إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، وهذا يعني أن مجلس النواب الحالي لا يمكن له أن يناقش الموازنة بسبب ضيق الوقت”.

ولفت، إلى أن “الحكومة لن تستطيع أن ترسلها وفقاً للمعطيات الحالية قبل العاشر من شهر تشرين الأول المقبل”.

ويواصل كوجر، أن “موضوع حجم الموازنة سوف يعتمد بالدرجة الأساس على عائدات النفط وما توفره للخزينة العامة، وكما يحصل مع كل سنة سوف ترسل الحكومة المشروع ليتولى البرلمان التعامل معه وفقاً للدستور أما بالمناقلة أو التخفيض، لكن الزيادة ينبغي أن تكون باتفاق مسبق مع الحكومة”.

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