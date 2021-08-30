المجتمعية تطيح بمبتز الكتروني وتعيد مبلغا ماليا كبيرا للضحية

اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، عن الاطاحة بمبتز الكتروني و اعادة مبلغ ١٧٠٠ دولار لفتاة تعرضت للابتزاز في محافظة البصرة.

وقالت المجتمعية في بيان انه “تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من إعادة مبلغ ١٧٠٠ دولار الى فتاة من محافظة البصرة، اثر تمكنها من إيقاف عملية ابتزاز الكتروني مارسها شخص من العاصمة بغداد بحق الفتاة”، مبينة ان “المبتز استطاع اجبار الضحية على دفع المبلغ المذكور عبر تهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

واضافت انها “اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتز وقامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة”.

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