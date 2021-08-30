المفوضية: تدريب 553 ألف موظف اقتراع

بغداد: عمر عبد اللطيف

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها تستعد لإجراء التجربة الثالثة للمحاكاة، مبينة أنها ستشرع اعتباراً من يوم الأربعاء

1 أيلول المقبل بتدريب أكثر من 553 ألف موظف اقتراع في مراكز التسجيل، في حين أشر خبير انتخابي عدة ملاحظات على هذه العملية.

وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان : إن “عملية المحاكاة الثانية التي جرت في 1079 مركز اقتراع في عموم العراق، هي عملية انتخابية كاملة بجميع مفاصلها ومراحلها المختلفة، وتشابه الى حد كبير عملية الاقتراع الأصلية”.

وأضاف أن “تلك العملية نجحت بشكل كبير وأرسلت النتائج عبر الأجهزة الالكترونية والوسط الناقل بنسبة 100 % “، مشيراً الى أن “هذا النجاح يؤكد عزم المفوضية على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الأول المقبل”.

وتابع سلمان أن “عملية المحاكاة الثانية لم تؤشر أي معرقلات أو جوانب سلبية في الأجهزة أو الوسط الناقل”، مؤكداً أن “التصريحات والإعلانات التي تتوقع تأجيل الانتخابات لا يمكن أن تعكر صفو العملية الانتخابية أو تؤثر فيها”.

من جانبه، أشّر الخبير في الشأن الانتخابي الدكتور جودت زلال الكثير من الملاحظات على عمليتي المحاكاة اللتين أجرتهما المفوضية.

وقال زلال في حديث : إن “المفوضية اخفقت في المحاكاة الاولى التي اجرتها الشهر الماضي في ايصال النتائج النهائية وارسالها الى المكتب الوطني في بغداد بسبب الحزمة الفضائية”، مشيراً الى أن “المفوضية كانت قد اشتركت ضمن حزمة معينة في القمر الصناعي لإرسال البيانات عبره، إلا أن زيادة عدد المحطات ضمن هذه العملية هي التي أدت الى فشل إرسال المعلومات

والبيانات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط