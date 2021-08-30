الموارد تحذّر من جفاف أغلب الأنهر

أكدت وزارة الموارد المائية وجود انخفاض كبير بنسب الايرادات المائية الى اغلب انهر البلاد، حتى وصلت الى 50 % من معدلها السنوي، ما يهدد بجفافها، متوقعة ألاّ يكون الشتاء المقبل حاد الجفاف.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب عبد الله لـ”واع”: إن “الايرادات المائية لأغلب انهر البلاد، انخفضت بشكل كبير، إذ وصل قسم منها الى 40 – 50 % من معدلها السنوي، ما يشير الى وجود حالة جفاف في أغلب الأنهر”. وأضاف أن “الحصص المائية الواردة للأنهر والسدود، انخفضت الى ما دون الـ 50 % من معدلها السنوي، ما قد يؤدي الى جفاف الأنهر”، مبيناً أن “بعض الأنهر انخفضت بشكل واضح، منها انهر سيروان ودربندخان، وتلك المحاذية لسد دوكان، وكذلك منطقة حصيبة على الحدود (العراقية – السورية) التي انخفضت الى اقل من 50 % من معدلها السنوي”..

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