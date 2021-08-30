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بالفيديو.. بمساعدة الإخوان.. محلل: أدلة حول تورط تركيا في الهجوم على قاعدة العند الجوية باليمن

قال الكاتب والمحلل السياسي، عبد الكريم الآنسي، إن الأدلة تشير إلى تورط الإخوان في الهجوم الحوثي بصواريخ وطائرات مسيرة على قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عسكريين تابعين للجيش اليمني.

وتوقع الآنسي، في برنامج وراء الحدث، الذي يعرض على شاشة قناة الغد، وجود تعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر مع ميليشيا الحوثي، بهدف تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وعن الموقف التركي، قال الآنسي، إن أنقرة تقوم بتهريب السلاح والمواد المتفجرة والطائرات المسيرة عبر الحدود، وتمد هذه الجماعات بها، لتنفيذ مخططاتها في اليمن.

وأشار إلى أنه بحسب التصريحات العسكرية، فإن المادة التي استخدمت تدل على أن هناك متفجرات تركية في الهجوم.

وقال المحلل السياسي: «طالما سماء اليمن، مكشوفة للحوثيين، سيستمرون في سياساتهم،  وهذه العملية ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة».

وطالب الآنسي، المجتمع الدولي بالتدخل، والقيام بدور فعال في التصدي لممارسات ميليشيا الحوثي واستهدافها لأمن واستقرار البلاد.

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