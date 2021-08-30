بايدن: {مؤتمر بغداد} يسهم في خفض التوتر بالمنطقة

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، الحكومة العراقية على نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مؤكداً تواصل التعاون مع العراق لتحقيق الاستقرار في المنطقة، في حين أعلنت اللجنة الأمنية، نجاح خطة تأمين المؤتمر . وقال بايدن،: إن “مؤتمر بغداد يسهم في خفض التوتر وتعزيز التعاون بين دول المنطقة”. واضاف، أن “واشنطن ستواصل دعم العراق للعمل معاً، لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط”، مضيفاً “سنواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق وفقاً لإطار اتفاق الحوار الستراتيجي”. من جانبه، عبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية برهم صالح، عن التزام واشنطن طويل الأمد بعراق قوي ومستقر ومزدهر. وقال بلينكن، في بيان لوزارة الخارجية الاميركية، ان “الشراكة الستراتيجية طويلة الأمد والعميقة والمتعددة الأوجه مع العراق تخدم الشعب الأميركي”. وجدد التأكيد، على أن “مهمة هزيمة عصابات داعش لم تنته، ولكنها تتحول إلى مرحلة جديدة تعتمد على قدرات أفضل لقوات الأمن العراقية”. واوضح، أن “واشنطن ستواصل بصفتها قائدة التحالف العالمي لهزيمة داعش الارهابي، وجزءا من مهمة حلف شمال الأطلسي- الناتو في العراق، تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها وتمكينها”.

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