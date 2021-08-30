بعد انقطاع لعامين.. هيئة الحج تستأنف رحلات العمرة

استأنفت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاثنين، تفويج المعتمرين عبر الشركات المعتمدة لديها، بعد توقف دام لمدة عامين عام جراء تفشي جائحة كورونا.

وذكر بيان للهيئة ان “اولى الرحلات الخاصة بموسم العمرة الحالي (1443) هجرية، أنطلقت من مطار بغداد الدولي عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية متوجهة الى مطار المدينة المنورة وعلى متنها نحو ١٥٠ معتمرا”.

واكدت الهيئة” ان هناك رحلات يومية ستنطلق لتفويج المعتمرين، بعد اخضاع المسافرين للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا تطبيقا للضوابط والشروط المعتمدة في المملكة العربية السعودية”.

واعربت الهيئة عن “استعدادها لتفويج أكثر عدد ممكن من المعتمرين الى الديار المقدسة بعد ان وضعت خطة متكاملة لإنجاح موسم العمرة الحالي”.

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