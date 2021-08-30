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بعد 7 ايام على انطلاق العمليات.. تطورات جديدة في قضية الطارمية

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، اليوم الاثنين، عن تطورات جديدة في قضية الملف الأمني لقضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال صروط في تصريح ، إن “هنالك مفاوضات مع احد شيوخ العشائر البارزين في المنطقة لتشكيل قوة من الأهالي لحمايتها، كما سيتم تكثيف الجهود الاستخبارية لفرض السيطرة على المنطقة بالكامل والقضاء على الخلايا النائمة”.

وأضاف، أن “هنالك دراسة اعدت لتجفيف ما يعرف بمنطقة (الهورة) في قضاء الطارمية لأنها احد الأسباب الرئيسية التي تحدث من خلالها الخروقات الأمنية بسبب كثافة نبات القصب فيها الذي يصل الى ارتفاعات عالية”.

وتابع صروط، أن “عدد الارهابيين في المنطقة قليل جداً ولكن بسبب طبيعة المنطقة الوعرة وكثافة الأحراش والبساتين اصبحت مأوى لعناصر داعش”.

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