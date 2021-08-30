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بوليتيكو: البنتاغون كان يستعد لهجوم كبير بكابل يوم التفجير

واشنطن/ سهام الخولي:
كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، الإثنين، أن وزارة الدفاع (البنتاغون) كانت تستعد لهجوم كبير ذو خسائر جماعية في مطار كابل الدولي بأفغانستان، قبيل ساعات من التفجير الذي تبناه تنظيم داعش ولاية خراسان.
جاء ذلك في تقرير للصحيفة الأمريكية استنادا على 3 مكالمات هاتفية سرية حصلت عليها.
واتضح من خلال المكالمات أن كبار مسؤولي البنتاغون كانوا على علم بتهديد وشيك ، وأنهم كافحوا لإغلاق البوابة الشرقية للمطار والمعروفة باسم آبي في الوقت المناسب لكن دون جدوى. [+]

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