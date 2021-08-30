جمهور ميلان مهاجما دونا روما: لا ننسى الخونة وسيواجهون غضبنا يوما ما

واصل جمهور ميلان الإيطالي لكرة القدم الهجوم على حارس فريق “الروسونيري” السابق جانلويجي دونا روما، بعد رحيله إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مجانا هذا الصيف.

ورفض دوناروما (22 عاما) أكثر من عرض قدمه ميلان لتجديد عقده مع الفريق، مفضلا خوض تجربة جديدة.

وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، فقد رفعت رابطة “الأولتراس” التي تنتمي لفريق ميلان رسائل هجوم على دونا روما أمام مقر التدريبات، رغم مرور وقت طويل على رحيله.

وقال جمهور ميلان في رسائله إلى دونا روما: “نحن لن نسامحك ولا ننسى الخائنين أبدا، ستواجه غضبنا يوما ما”.

وحقق ميلان فوزا عريضا على حساب ضيفه كالياري، بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

المصدر: وكالات

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