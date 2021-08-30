رئيس الجمهورية: دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الاحد، ان دول المنطقة امام مسؤولية كبيرة، مشيراً الى ان استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق

وسوريا.

وذكر بيان رئاسي، أن “صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابطُ تاريخيةٌ واجتماعيةٌ وثيقة، وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين، ومواصلة الجهد الأمني لمكافحة بقايا

الإرهاب”.

وأكّد صالح، بحسب البيان، أن “دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات، وضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التعاون والتكامل بين دول المنطقة”، مشيراً إلى أن “استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا”.

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