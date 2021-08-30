روسيا تبرم عقدا طويل الأمد مع هنغاريا لتزويدها بالغاز

أبرمت روسيا مع هنغاريا (المجر) عقدا جديدا طويل الأجل لتزويد الدولة الأوروبية بالغاز الروسي لمدة 15 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن الاتفاقية تنص على توريد 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ولم يكشف الجانب الروسي بعد عن تفاصيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين روسيا وهنغاريا، وقالت موسكو إن الطرفين بحثا القضايا الرئيسية وآفاق التعاون، بما في ذلك إمدادات الغاز إلى هنغاريا، فضلا عن توسيع نظام نقل الغاز في هنغاريا.

وذكرت “بلومبرغ” أن بودابست ستشتري سنويا 4.5 مليار متر مكعب من الغاز من موسكو، منها 3.5 مليار متر مكعب عبر صربيا ومليار متر مكعب عبر النمسا.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم توقيع المستندات ذات الصلة في نهاية الشهر المقبل، على أن تبدأ عمليات التسليم بموجب العقد الجديد في 1 أكتوبر 2021.

المصدر: نوفوستي