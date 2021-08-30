مبابي يقود سان جيرمان للفوز على ريمس في ليلة ظهور ميسي

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شارك ليونيل ميسي لأول مرة بقميص باريس سان جيرمان في فوز فريقه على ستاد ريمس بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما بملعب أوجيست دولون ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

ميسي بدأ اللقاء على دكة بدلاء باريس سان جيرمان قبل أن يدفع به المدرب ماوريسيو بوكتينيو في الدقيقة 66 بدلا من نيمار في الظهور الأول للنجم الأرجنتيني.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 12 في صدارة الترتيب بجدول الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد ريمس عند النقطة 3 في المركز السابع عشر.

تفاصيل مباراة باريس سان جيرمان وريمس

وبدأ اللقاء بتسديدة قوية من كيليان مبابي مرت بجوار القائم بقليل في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول.

وفي الدقيقة 17 نجح كيليان مبابي في إحراز الهدف الأول لباريس سان جيرمان برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد استغلاله عرضية من أنخل دي ماريا إلى داخل منطقة الجزاء قابلها الفرنسي برأسية رائعة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 32 نفذ أنخيل دي ماريا ركلة حرة لصالح فريق باريس سان جيرمان من على حدود منطقة جزاء ريمس عن طريق تسديدة أرتدت من الحائط البشري.

وفي الدقيقة 42 سدد موريتو كاساما لاعب فريق نيس من خارج منطقة الجزاء مرت بمحاذاة أعلى القائم الأيمن ومرت إلى ركلة مرمى.

وتحصل ماركو فيراتي لاعب فريق باريس سان جيرمان على بطاقة صفراء في الدقيقة 43 إثر تدخل عنيف على قدم لاعب ريمس.

أهداف مبابي في ستاد ريمس

وفي الدقيقة 53 تمكن مارشال مونتيسي من إحراز هدف التعادل لنيس إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل على مهاجم أصحاب الأرض.

ونجح كيليان مبابي في إحراز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في شباك ريمس في الدقيقة 63 بعد عرضيه من أشرف حكيمي، قابلها الفرنسي بتسديدة في الشباك.

وجاءت اللحظة التي ينتظرها الجميع بمشاركة ليونيل ميسي لأول مرة بقميص باريس سان جيرمان في الدقيقة 66 بدلا من زميله نيمار والذي حرص على معانقته أثناء خروجه.

لحظة مشاركة ميسي

وحاول ليونيل ميسي فك شفرة دفاع ريمس في الدقائق المتبقية من المباراة، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في غلق كل مناطق الخطورة على النجم الأرجنتيني.

كانت هذه تفاصيل في الظهور الأول لميسي.. مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على ريمس «فيديو» نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

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