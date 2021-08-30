مستشار الأمن القومي العراقي: اتفاق شنگال «منصف» ووُقع ليطبق

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن اتفاق شنگال (سنجار) وقّع بين بغداد وأربيل ليطبق، واصفاً الاتفاق بأنه «محترم ومنصف».

الأعرجي، والذي كان يتحدث في ندوة حوارية عقدت ببغداد، قال إن اتفاق شنگال «محترم ومنصف، وعلى الرغم من أنه لن يرضي الجميع مئة بالمئة، لكنه وقّع من أجل أن يُطبق لا أن يعوّق».

وأضاف الأعرجي، الذي كان يتحدث وإلى جانبه عدد من الوزراء الأمنيين، أن «الإرادة موجودة لتطبيق الاتفاق»، الذي حظي بترحيب دولي واسع.

وأبرمت أربيل وبغداد اتفاقاً في تشرين الأول / أكتوبر 2020، يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى شنگال ،بعد إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة ولا سيما حزب العمال الكوردستاني PKK والحشد الشعبي.

وتقول الحكومة الاتحادية إنها نفذت جزءاً كبيراً من الاتفاق، لكن حكومة إقليم كوردستان تعتبر كل ما جرى «شكلياً» في ظل عدم انسحاب القوات غير النظامية من المدينة.

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