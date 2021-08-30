52 ألف وفاة وإصابة بسبب الحوادث المرورية

بغداد: وفاء عامر

سجلت مديرية المرور العامة وفاة وإصابة أكثر من52 الف شخص خلال الاعوام الاربعة الماضية، نتيجة ما يزيد على 40 الف حادث مروري للمدة ذاتها.ووفق الاحصائية السنوية لقسم العلاقات والاعلام في المديرية التابعة لوزارة الداخلية، “فقد بلغ عدد الوفيات عشرة آلاف و 990، بينما بلغ عدد الاصابات للمدة المذكورة، 41 ألفا و118 “.

وتابعت الاحصائية أن “الحوادث الـ 40 ألفا توزعت بواقع: ثمانية الاف و 951 حادثا خلال العام الماضي، وتسببت بحصول 2951 وفاة، وعشرة آلاف و 692 اصابة”.

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