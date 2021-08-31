أحمد الفيشاوي يطرح كليب “نمبر 2” مستعيناً بحمو بيكا… كيف ردّ محمد رمضان؟

وقدّم الفيشاوي الأغنية التي كتبها “تي” ووزّعها “وزة” بأسلوب الراب، وتخلل الكليب مفاجأة هي استعانته بمغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا “كموديل” خلال المشاهد.

أطلق الفنان المصري أحمد الفيشاوي، أحدث أعماله الغنائية المصوّرة تحت اسم “نمبر 2” عبر موقع “يوتيوب”، والتي تُعتبر رداً منه على إطلاق مواطنه النجم محمد رمضان على نفسه لقب “نمبر وان”.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ قرّر رمضان الرد على الفيشاوي بطريقته الخاصة، فنشر مقطع فيديو قصيراً عبر حسابه بموقع الصور والفيديوات “إنستغرام”، حيث ظهر بلوك الشعر الأبيض، وحوله فتاتان، وهو يتغنى بكلمات مشابهة لـ”نمبر 2″، قائلاً: “عملت بيكو شو، اسيبكم لا نو، رقم واحد مش تو”.

وأثار أحمد الفيشاوي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن رمضان، إذ قال إنّه قرّر غناء أغنية “نمبر 2” للرد عليه، لأنه مغنّي الراب الوحيد بين زملائه الممثلين الذي يستطيع ذلك.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة “نجوم F.M”، أنه لم يتجاهل ما فعله رمضان في أغنياته، لا سيمّا “نمبر وان”، مؤكداّ رفضه لقب “نمبر 1”.

وعلى الفور، اتهم الجمهور الفيشاوي بالغيرة من نجاحات محمد رمضان، وأنّه يضمر بداخله مشاعر من الحقد والحسد من نشاطاته المتكررة في الغناء والتمثيل.