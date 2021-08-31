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الرئيس بارزاني معزياً بوفاة د.كاظم حبيب : كان داعماً لحقوق شعب كوردستان ومعادياً للشوفينية والدكتاتورية

قدم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، تعازيه بوفاة الكاتب والمفكر العراقي ، البيشمركة وصديق الشعب الكوردي د.كاظم حبيب ، واصفاً الراحل بأنه كان شخصية ثورية وديمقراطية وداعماً للحقوق المشروعة لشعب كوردستان.

الزعيم الكوردي كتب في برقية تعزية ومواساة ،  “بمزيد من الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل الكاتب والاديب والمناضل العراقي د.كاظم حبيب ، الذي كان شخصية ثورية وديمقراطية وصديقاً للثورة الكوردية ومتعاطفاً معها ، وداعماً للحقوق المشروعة لشعب كوردستان ، ومعادياً للشوفينية والدكتاتورية”.

وقدم الزعيم الكوردي تعازيه لعائلة الراحل وذويه واصدقاءه والاوساط الثقافية والأدبية العراقية ، قائلاً “اشارككم احزانكم”.

داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

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