الكاظمي يبارك فوز عراقيين اثنين بالدورة البارالمبية في طوكيو

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، البطلين العراقيين جراح نصار وفارس سعدون إنجازهما الوطني بالفوز في الدورة البارالمبية في طوكيو.

وقال الكاظمي في تغريدة له “أُبارك للبطلين العراقيين جراح نصار وفارس سعدون إنجازهما الوطني بالفوز في الدورة البارالمبية في طوكيو، متحدين الصعاب والظروف؛ للوصول إلى الهدف، وذلك هو جوهر العراقي، وأُحيي بقية أبطالنا المشاركين متمنياً لهم التوفيق ومزيداً من الإنجازات”.

وختم “وطنكم فخور بكم وبإنجازكم”.

وحقق الرباع العراقي فارس سعدون، الاثنين، الميدالية البرونزية بفعالية رفع الاثقال في بارالمبياد طوكيو.