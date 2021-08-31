بالفيديو.. القوات الأمريكية تغادر أكبر قاعدة جوية في أفغانستان وطالبان تحتفل

انسحاب آخر جندي امريكي من أفغانستان، بعد حرب استمرت 20 عاما، سيطرت في نهايتها حركة طالبان على البلاد مجددا.

رصد تقرير مصور لقناة “الغد”، بأنه في الوقت الذي كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ينوي إلقاء خطاب بشأن الانسحاب كان مقاتلو طالبان يطلقون النار في الهواء احتفالا بسيطرتهم على المطار العاصمة، بعد إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه.

الجيش الأمريكي شارك بصورة لآخر جندي وهو يغادر المطار يظهر فيها الجنرال كريس دوناهو 52 عاما وهو يصعد على متن آخر طائرة إجلاء.

دوناهو القائد العام للفرقة 82 المحمولة جوا والذي شارك في 17 مهمة عسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا وشرق أوروبا وبعد مغادرة القوات الأمريكية.

صرح جو بايدن أنه دعم قرار الانسحاب لحماية أرواح جنود الجيش وتأمين خروج المدينيين، وهنأ ذبيح الله مجاهد الأفغان معتبرا أن الانسحاب نصر.

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