بالفيديو.. “طالبان” تنظم جنازات وهمية للقوات الأمريكية وقوات “الناتو”

نظمت حركة “طالبان” جنازات وهمية للقوات الأمريكية وقوات حلف “الناتو”، حيث خرج الآلاف في شوارع المدن الكبرى للاحتفال بنهاية 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

وتم تداول فيديو يظهرحشودا تلوح بعلم “طالبان” وترفع توابيت مغطاة بأعلام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى شارة “الناتو” في شوارع مدينة خوست.

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أما في قندهار، فخرج الآلاف وهم يلوحون بأعلام “طالبان” البيضاء احتفالا بـ”يوم الاستقلال”، وذلك بعد ساعات من خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان.

وشهدت العاصمة كابل ليلة الثلاثاء مظاهر احتفالية، حيث أطلقت الألعاب النارية وطلقات نارية في الهواء بعد لحظات من مغادرة آخر طائرة أمريكية.

وليلة الثلاثاء أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان عبر مطار كابل الدولي وانتقلت السيطرة على المطار إلى “طالبان”.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي إن إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان، كان أفضل سبيل لحماية الجنود الأمريكيين، وتأمين خروج المدنيين الراغبين من هناك.

المصدر: RT + “ديلي ميل”

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