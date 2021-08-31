بعدما تغزّلت فيه بحفلها… هيفاء وهبي وحمو بيكا يتصدران السوشيل ميديا (فيديو)

أشعلت الفنانة هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار فيديو لها من حفلها أمس الأول بالساحل الشمالي بمصر برفقة مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا.
وظهرت فيه خلال حفلها بالساحل الشمالي، وهي تُرحّب بمؤدي المهرجانات الذي حرص على حضور الحفل وكان في الصفوف الأولى.
وتساءلت وهبي عن بيكا، ليقوم الأخير برفع يده ويذهب لها حتى يصافحها، وقالت له: “حبيبي هاي… لا أحد يُغضب حمو أنا له، وأشاهد كل فيديواته، وأنتم تستفزونه كثيراً”.
وعلى الفور، تداول محبو الثنائي هذا الفيديو بشكل مُكثّف، وجاء الكثير من التعليقات التي أبرزت الإعجاب بهذا الموقف الطريف في الحفل.
وتألقت هيفاء خلال حفلها الذي أقيم في العلمين الجديدة أمس الأول الخميس، وهو الأول الجماهيري لها بمصر بعد فترة غياب طويلة، وخطفت الأنظار بإطلالة أنثوية بامتياز، إذ ارتدت شورتاً ذهبياً قصيراً زاد الإطلالة جمالاً وأناقة.
ويذكر أنّ آخر أعمالها الدرامية كان مسلسل “أسود فاتح” من بطولة معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف، وعُرِض عبر منصة “شاهد vip” في أيلول (سبتمبر) 2020، وتأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.