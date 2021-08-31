بعدما تغزّلت فيه بحفلها… هيفاء وهبي وحمو بيكا يتصدران السوشيل ميديا (فيديو)

أشعلت الفنانة هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار فيديو لها من حفلها أمس الأول بالساحل الشمالي بمصر برفقة مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا.

وظهرت فيه خلال حفلها بالساحل الشمالي، وهي تُرحّب بمؤدي المهرجانات الذي حرص على حضور الحفل وكان في الصفوف الأولى.

وتساءلت وهبي عن بيكا، ليقوم الأخير برفع يده ويذهب لها حتى يصافحها، وقالت له: “حبيبي هاي… لا أحد يُغضب حمو أنا له، وأشاهد كل فيديواته، وأنتم تستفزونه كثيراً”.