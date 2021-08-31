بعد عودته إلى فرنسا .. ماكرون يشكر الرئيس بارزاني

بعد عودته إلى بلاده في أعقاب زيارته إلى العراق وإقليم كوردستان، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن شكره للزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وشكر ماكرون مساء اليوم الاثنين الرئيس بارزاني عبر تويتر، وقال: «في السنوات الثلاثين الماضية، كان لشعبينا تاريخ خاص مشترك، دعنا نواصل ذلك».

وكان ماكرون وصل إلى أربيل فجر أمس الأحد، على رأس وفد رفيع قادماً من العاصمة العراقية بغداد، حيث شارك في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون.

وعقد الرئيس الفرنسي اجتماعاً مشتركاً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق.

كما اجتمع ماكرون مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، والتقيا سوية بعائلة الشهيد المقاتل في قوات البيشمركة هوجام سورجي، كما التقى بكوكبة من المقاتلات في صفوف قوات البيشمركة.

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