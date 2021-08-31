دعوة 7 محترفين لتشكيلة منتخبنا الأولمبي

قدم مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم التشيكي ميروسلاف سوكوب الدعوة لسبعة لاعبين محترفين للتواجد مع المنتخب في وديتي الإمارات اللتين ستقامان في الرابع والسادس من أيلول المقبل، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

وقال المدير الإداري للأولمبي جليل صالح: إنَّ “سبعة لاعبين محترفين سيتواجدون في مباراتي منتخب الإمارات الوديتين”. مؤكداً أنَّ “المدرب كان لديه 15 لاعباً محترفاً في حساباته للتواجد مع المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة”.

وأضاف أنَّ “اللاعبين السبعة هم كل من نديم عمر حارس مرمى (فالكينبيري السويدي)، ومتين صالح (بروندبي الدنماركي) تحت 21 عاما، ويوهان زيتونة (اتلانتي المكسيكي)، وحسن صادق موسى (الخريطيات القطري) وزيدان إقبال (مانشستر يونايتد) تحت 23 عاما، وهيران احمد (ثون السويسري)، ويوسف زيتونة (ابولنيا الالباني).

وأوضح صالح أنَّ “هناك أسباباً أدت إلى عدم التحاق جميع اللاعبين بمعسكر الإمارات، منها إدارية وأخرى تتعلق بعدم موافقة أنديتهم فضلاً عن اعتذار أحد اللاعبين عن التواجد مع المنتخب”، مشيراً إلى أنَّ اللاعبين المدعوين لديهم جواز سفر عراقي، باستثناء اللاعب هيران أحمد محترف ثون السويسري، وسيتم استحصال الموافقات لإصدار جواز له عبر سفارتنا في الإمارات، كون اللاعب لديه وثائق أصولية بالنسبة لوالديه اللذين يمتلكان جواز سفر عراقياً.

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