رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: ارتباطنا بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً

أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي،الاثنين، عن إعداد خطط تمتد لثلاث سنوات لتطوير جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال الساعدي خلال مشاركته بملتقي الرافدين للحوار وحضره مراسل (بغداد اليوم) “كنا رأس الرمح بمواجهة الجماعات الإرهابية بالتنسيق مع بقية القوات الأمنية”، لافتا الى أنه “نفذنا في العام الجاري 250 واجباً وقتلنا أكثر من 270 إرهابيا”.

وأضاف، أن “جهاز مكافحة الإرهاب يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً”، مبينا أنه “ننفذ واجبات مشتركة مع مكافحة الإرهاب بكردستان وهنالك تعاون كبير”.

وأشار إلى أنه “تم اعداد خطط تمتد لثلاث سنوات لتطوير جهاز مكافحة الإرهاب”، مبينا أن “هنالك تحديدات مالية تقف أمام اندماج مكافحة الإرهاب في كردستان بجهازنا”.

وأكد أن “قواتنا معدة إعداداً نفسياً وقتالياً جيداً وهي بعيدة عن أي ميول سياسية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط